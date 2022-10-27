不限次世代！18歲以上符合條件者　追加劑可選擇單價疫苗

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會表示，COVID-19疫情仍在流行期，考量民眾完成追加接種獲得免疫保護力重要性，經諮詢ACIP專家，對於民眾「經醫師評估不適合接種mRNA疫苗者」或「希望選擇其他種類疫苗接種者」，開放單價疫苗作為追加劑。
莊人祥說，因應變異株疫情及邊境率續開放影響，自10月11日起，擴大開放18歲以上民眾均可追加接種莫德納次世代疫苗。符合上述2項資格的18歲以上對象，在符合追加劑接種間隔12週以上，可選用國內核准的單價疫苗作為追加劑。
據指揮中心統計，昨天嬰幼兒接種疫苗情形，莫德納跟輝瑞嬰幼兒疫苗部分，共接種2277人次，累計至今嬰幼兒第1劑涵蓋率42.9%、第2劑15.3%。至於莫德納次世代疫苗昨天接種了3萬8675人次。
昨天COVID-19疫苗接種4萬7072人次，截至目前為止疫苗接種人口涵蓋率第1劑93.8%、第2劑88.2%、追加劑接種率73.8%、第2次追加劑接種率14.9%，其中65歲以上接種率41.7%。（編輯：陳清芳）
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