敖犬IG大頭貼「變火辣網美」！他崩潰揭真相：我該怎麼辦
39歲男藝人敖犬（莊濠全）最近才剛宣布加入《全明星運動會》，豈料卻發現自己的IG被盜了，不僅所有貼文消失，就連大頭貼、姓名都被換成不知名的網美，讓他既傻眼又崩潰「我的IG帳號被盜了，我現在變成一個網美了，請問我該怎麼辦」？
敖犬今（27）日在臉書粉專《敖小犬小敖》發文求助，「大家好，請教大家個事情，我的IG帳號被盜了，註冊電話被改了，收不到驗證碼，寫信給IG好幾天了，也自拍了影片證明自己是敖犬，人生第一次這麼想證明自己是誰，卻還是得不到一個解決辦法」。
敖犬接著說，前兩天還風平浪靜，「然後今天我突然變成一個網美了，荷包蛋還要半熟，請問我該怎麼辦」，他也PO出截圖，只見畫面中，帳號「bboyowodog」是敖犬的IG帳號，還有藍勾勾認證、15萬名粉絲追蹤，但大頭貼卻變成一個自稱「貝蒂」的火辣網美，還在自介上打著「荷包蛋要半熟」，更貼出一個賣衣服的賣場帳號。
貼文一出，網友全傻眼，「要用雙重認證吧」、「芭比Q了」、「早上在IG看到你變美女了，有點嚇到」、「太瞎了吧」、「好悲劇唷」、「超好笑」、「早上就覺得奇怪，我何時追蹤這個女的」、「我才在想說我怎麼有追蹤這個網美！！就退追蹤了」、「我看到的時候，有點傻眼」、「被盜好像救不回來，只能大家幫忙檢舉看看了」。（編輯：郭佩蓉）