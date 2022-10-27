特企／嘉遊好步道！特邀主播芮恩、甄馨一起探索嘉義秘境
由嘉義縣文化觀光局舉辦的「2022 嘉遊好步道 健康活力到」今（27）日上午於嘉義縣政府舉行記者會，嘉義縣縣長翁章梁與兩位百岳主播芮恩、甄馨聯手代言，翁章梁縣長表示，今年特別精心挑選出15條風景優美的步道，涵蓋了不同的地形與景觀，不同季節可以欣賞到不同的風景，盼在這個後疫情時代，大家能與朋友相約漫步嘉義，運動同時也能替情誼增溫，身心靈都獲得療癒。
倚山面海的嘉義縣，除了東邊部分屬於丘陵地帶以外，其餘均為肥沃的遼闊平原，地形平坦廣闊，在縣府的積極規劃之下，打造許多景色優美、充滿特色的登山步道。而今年精心挑選的15條步道包括阿拔泉山稜線步道、龍興步道、二 尖山步道、山海圳國家綠道、獨立山步道、大凍山步道、二延平步道、奮起湖杉林棧道、青年嶺步道、石棹步道群、瑞峰珍愛步道、太興岩步道、太興飛瀑步道、迷糊步道、野薑花溪步道。翁章梁縣長表示，嘉義的步道難度有高有低，其中讓他印象最深刻的是新啟用的「阿拔泉山稜線步道」，地形關係可以欣賞到整個嘉南平原的遼闊景觀，讓他印象非常深刻，不過縣長也笑說，「這條步道有一點點挑戰性，走了會喘耶！」
嘉義縣文化觀光局許有仁局長表示，為推廣嘉義的健康步道之美，今年特別邀請百岳主播芮恩、甄馨，以及喜愛運動、旅遊、攝影的16位IG網紅共同推廣，透過時下最受年輕人喜愛與使用的社群媒體，將嘉義縣山林步道之美，以打卡美圖、微影片、限時動態等，讓更多年輕人看見嘉義之美、走進山林。
其中，百岳主播芮恩這次挑戰的是「青年嶺步道」，她大讚路途中的林道非常漂亮，蝙蝠洞、情人橋、燕子崖是必訪三大絕景，不過這條步道對於新手而言可能會有些辛苦，拍攝當天由於攝影師還要扛器材，大家都走得滿頭大汗，而對於有百岳經驗的她輕而易舉，她笑說：「我在上面等了他們一段時間。」不過美不勝收的景色絕對值得走一趟！
而甄馨所挑戰的是「里佳賞楓步道」，正值秋天賞楓季節，沿途景色非常浪漫，而往步道裡走就可以抵達清幽的「里佳部落」，天空清澈靜美，也因為天然無光害，夏季夜裡銀河高掛，因此夜空常藍得發亮，而有「藍色部落」之美名。
今記者會有許多長官貴賓及網紅們到場共襄盛舉，百岳主播芮恩與甄馨鼓勵大家能走出戶外，來嘉義的步道欣賞美景，穿漂亮的衣服拍拍美照，沐浴在大自然芬多精中，一起探索嘉義縣山林幽寂靜之樂，感受山林的自然美。