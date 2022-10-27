奈格颱風影響！桃園萬聖城被迫延期 一圖看懂最新日程
今年第22號颱風「奈格」今（27）日早上8點生成，中央氣象局預估，奈格將朝靠近菲律賓，並在呂宋島或巴士海峽附近區域「北轉」靠近台灣。桃園觀光旅遊局原預計在10/29日登場的「桃園萬聖城」也忍痛因應颱風宣布延期，今稍早觀旅局公布最新日程，開幕之夜將改為「試點燈」方式進行，10/30至11/1的活動也順勢延期，預計延長到11/10閉幕，桃園觀旅局呼籲民眾別白跑了，颱風天也務必保護自身安全。
奈格颱風來勢洶洶，桃園觀旅局今稍早緊急宣布：「桃園萬聖城10/29延後開幕。」觀旅局說明，2022搞怪盛會-桃園萬聖城原訂本周六(10/29)在桃園藝文廣場開幕，因應颱風「奈格」生成，同時也害怕周日(10/30)到下周二(11/01)受颱風環流影響，可能出現局部大雨。綜合上述考量參訪民眾安全，10/29延後開幕（延至11/2舉辦），改以「試點燈」方式進行，當日魔術秀延期，原定Matska等人登場的原樣之夜演場會則照常舉辦。
另外，10/30、10/31、11/01現場動畫秀、裝置物、及表演活動皆因雨延期，觀旅局呼籲，請民眾這三日勿前往桃園萬聖城活動會場以免撲空。另外原定萬聖城活動期間共計9天，民眾無須擔心會因延期而有折扣，觀旅局說明活動預計延長至11/10閉幕。其餘相關活動調整請密切注意桃園萬聖城活動官網、樂遊桃園FB，桃園觀旅局表示，造成不便之處請多見諒。