曾寶儀主持金鐘獲好評！竟吐心中最大遺憾：沒機會謝謝她
藝人曾寶儀，22日主持第57屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮，廣受好評。不過，曾寶儀今（27）日卻發文透露，其實她在金鐘那兩天有個遺憾，「就是我始終沒有機會在台上謝謝她」，而對方正是「綜藝教母」張小燕，也是曾寶儀的恩師。
曾寶儀今日下午突然在臉書發文，「如果大家覺得我的主持有什麼值得稱許的，我會把這些榮耀歸給我的恩師小燕姐！」由於曾寶儀除了是典禮主持人，21日也是「生活風格節目主持人獎」的入圍者，但最終卻無緣上台領獎，也留下了一個遺憾，「就是我始終沒有機會在台上謝謝她。謝謝她讓我找到我願意做一輩子的工作，讓我有機會用主持人這個身分體驗世界。」
曾寶儀回憶，從她擔任《超級星期天》的助理主持開始，就從張小燕身邊學到，「一個主持人，可以達到的高度。」而在主持典禮當天，曾寶儀做完開場後，就收到來自張小燕的訊息與鼓勵，彷彿就像定心丸一樣，「能得到看著我長大的人的稱許，比什麼獎座都能讓我放在心上更久！謝謝小燕姐！」
事實上，現年74歲的張小燕，為台灣演藝圈貢獻一甲子，也對於提攜後輩不遺餘力，包含張惠妹、庾澄慶等多位藝人歌手，也和陶晶瑩、黃子佼、卜學亮、曾寶儀等現今最具影響力的主持人，以師徒互稱，譽有「綜藝教母」、「綜藝大姐大」等美名，2019年的張小燕更榮獲第54屆電視金鐘獎「終身成就獎」。（編輯：詹鎰睿）