2022曼谷與台灣影展開幕　還原台語片經典手繪畫報

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本次影展放映影片包括享譽台語片時期代表作，辛奇導演的懸疑片《地獄新娘》、首部以泰山為主角的梁哲夫導演原創作品《泰山寶藏》、洪伯豪導演探討社會高齡化與長照議題，亦為資深演員小戽斗生前最後演出的《老大人》、金馬獎最佳新導演黃信堯的紀錄片作品《北將七》，以及獲金馬獎最佳動畫長片由易智言執導的《廢棄之城》等，多元呈現台灣電影特色。
影展開幕當日泰國電影檔案局局長Chalida Uabumrungjit、泰國文化部國家博物館辦公室主任Nitaya Kanokmongkol、曼谷藝術文化中心（BACC）代表Kemapsorn Suwannarat、日本國際交流基金（Japan Foundation）所長栗山政幸、泰國明星Ratthanant Janyajirawong及電影與藝文界人士均出席共襄盛舉，現場熱鬧非凡。
駐泰國代表處莊碩漢大使致開幕詞時表示，本次開幕片《恐怖份子》以80年代台北為背景，記錄與現今大不相同的城市氛圍，搭配虛實交錯、發人深思之劇情，正是楊德昌電影魅力所在。而本次影展邁入第5屆，選片更加多元，除劇情片與紀錄片，還包括台製動畫片，希望泰國觀眾能藉電影體驗並享受台灣文化與生活方式，並期待台泰加深文化交流。
本次影展舉辦地點除曼谷，亦前往泰國各地，如清邁、合艾、宋卡等地放映，並舉辦映後座談等活動，期待更多泰國影迷能藉機親自欣賞到台灣電影經典元素與創意。如想了解更多影展及售票訊息，歡迎參閱官方臉書。