2022曼谷與台灣影展開幕　還原台語片經典手繪畫報

▲影展重現台灣戲院早期手繪電影海報風格。（圖／駐泰國台北經濟文化辦事處提供）
▲影展重現台灣戲院早期手繪電影海報風格。（圖／駐泰國台北經濟文化辦事處提供）

記者賴正琳／綜合報導

2022-10-27 16:47:23

隨著邊境鬆綁，台灣和泰國交流越來越密切。由駐泰國代表處與泰國Documentary Club攜手辦理的「2022年曼谷台灣影展」於10月26日在曼谷知名連鎖戲院SF Cinema MBK盛大開幕。本次台灣影展共精選10部長片與1個短片單元放映，開幕片為曾榮獲金馬獎最佳劇情片、亞太影展最佳編劇楊德昌導演的《恐怖份子》，該片在開幕前預售2場次4百多席幾乎全數售出，顯示台灣電影魅力深受泰國影迷熱愛。

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本屆影展特別邀請擅長肖像畫與電影海報創作的泰國藝術家Banharn Thaithanaboon繪製主視覺元素，重現台灣戲院早期手繪電影海報風格，影展海報大受好評，引發泰國影迷爭相蒐藏。而在影展開幕前一日，Documentary Club得知台灣手繪電影海報國寶畫家陳子福逝世新聞，特別在臉書發文悼念，並分享本次影展放映之《泰山寶藏》，當年宣傳海報，即是陳子福大師作品。

本次影展放映影片包括享譽台語片時期代表作，辛奇導演的懸疑片《地獄新娘》、首部以泰山為主角的梁哲夫導演原創作品《泰山寶藏》、洪伯豪導演探討社會高齡化與長照議題，亦為資深演員小戽斗生前最後演出的《老大人》、金馬獎最佳新導演黃信堯的紀錄片作品《北將七》，以及獲金馬獎最佳動畫長片由易智言執導的《廢棄之城》等，多元呈現台灣電影特色。

影展開幕當日泰國電影檔案局局長Chalida Uabumrungjit、泰國文化部國家博物館辦公室主任Nitaya Kanokmongkol、曼谷藝術文化中心（BACC）代表Kemapsorn Suwannarat、日本國際交流基金（Japan Foundation）所長栗山政幸、泰國明星Ratthanant Janyajirawong及電影與藝文界人士均出席共襄盛舉，現場熱鬧非凡。

駐泰國代表處莊碩漢大使致開幕詞時表示，本次開幕片《恐怖份子》以80年代台北為背景，記錄與現今大不相同的城市氛圍，搭配虛實交錯、發人深思之劇情，正是楊德昌電影魅力所在。而本次影展邁入第5屆，選片更加多元，除劇情片與紀錄片，還包括台製動畫片，希望泰國觀眾能藉電影體驗並享受台灣文化與生活方式，並期待台泰加深文化交流。

本次影展舉辦地點除曼谷，亦前往泰國各地，如清邁、合艾、宋卡等地放映，並舉辦映後座談等活動，期待更多泰國影迷能藉機親自欣賞到台灣電影經典元素與創意。如想了解更多影展及售票訊息，歡迎參閱官方臉書

▲莊碩漢大使於2022曼谷台灣影展開幕式致詞。（圖／駐泰國台北經濟文化辦事處提供）
▲莊碩漢大使於2022曼谷台灣影展開幕式致詞。（圖／駐泰國台北經濟文化辦事處提供）

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