名家論壇》黎榮章／九合一大選　抗中保台牌有效嗎？

▲QuickseeK快析輿情資料庫觀察二十大前後的政治輿情聲量，可發現民進黨、國民黨與二十大有關的討論都不多。（圖／民進黨提供）
▲QuickseeK快析輿情資料庫觀察二十大前後的政治輿情聲量，可發現民進黨、國民黨與二十大有關的討論都不多。（圖／民進黨提供）

文／黎榮章

2022-10-27 16:47:41

中國共產黨16日起召開第20次全國代表大會（二十大），攸關習近平的第三任期，受到全球矚目。習近平在會中重申兩岸一定要實現統一，且不放棄武力犯台的選項，對此，我政府強調，對國土主權不會退讓，維持台海和平穩定是兩岸共同責任，在理性、平等及相互尊重下，台灣政府願和北京當局尋求雙方能接受、維持台海和平穩定的方法。而國民黨，則依往例發賀電給中共，表示在九二共識、反對台獨的基礎上，盼兩黨持續溝通、真誠合作。

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然而，儘管朝野政黨對此事均有表述，民進黨除回應習近平外，更進一步批評國民黨「拍中共馬屁」，但此事在網路聲量上，卻沒有激起太大的波瀾。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察二十大前後的政治輿情聲量，可發現民進黨、國民黨與二十大有關的討論都不多，民進黨只有4647則，國民黨則是3310則，然而縱觀整個政治相關輿情討論，有148萬則聲量，藍綠與二十大有關的聲量相加佔不到1%，顯然在國內，無論是藍還是綠的論述都沒什麼聲量反應。

▲政治輿情：民進黨、國民黨與20大相關討論聲量。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
▲政治輿情：民進黨、國民黨與20大相關討論聲量。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
事實上，隨著年底九合一選戰將近，每到選舉，總少不了打抗中保台牌，例如行政院長蘇貞昌日前在桃園輔選時，就批中國用武力恫嚇台灣、國民黨還出訪中國，呼籲民眾支持民進黨，支持守住桃園國門的候選人來當市長。而中共召開二十大，本應是為「抗中保台」話題添柴火的好時機，但觀測這段時間以來「抗中保台」的討論量，也可發現相關議題未獲太大關注，與「抗中保台」無關的討論量，是與之有關的討論的將近10倍，「抗中保台」在這次選舉中沒有絲毫一點角色，無怪乎中共召開20大後也無法進行發酵，可見，地方選舉畢竟不同於總統大選，兩岸關係並非選民關注的重點。

▲政治輿情：抗中保台相關討論聲量。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
▲政治輿情：抗中保台相關討論聲量。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
然而民進黨仍然積極在選戰過程中打出抗中牌，只不過，若要論最能激起網友討論的地方，大概也只有總統蔡英文的臉書官方粉專中，進一步分析網路上抗中保台話題的聲量來源，綠營當中只有總統蔡英文提及最多，以「自由」、「民主」、「中國」、「西方」、「辣台派」為關鍵字的貼文，約佔了她過去2週所有貼文的五分之一，而平均一則相關貼文，比其餘貼文約多出2至3成的貼文互動數，「抗中」論述仍然能在「英粉」間產生作用。蔡英文畢竟是國家領導人，兩岸話題由她發聲最為適切，只不過，相關聲量只有在英粉的同溫層中才發揮效果，沒有擴散到其他族群中。

▲蔡英文官方臉書粉絲團：貼文內容數據分析。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
▲蔡英文官方臉書粉絲團：貼文內容數據分析。（圖／Quickseek快析輿情數據庫）
大數據會說話，由前述分析可發現，在本次九合一競選過程中，選民在乎的，大部分還是地方建設、地方議題；在選市長、選議員時，關心的還是敬老津貼、公車捷運、生育補助等生活議題，不太會思考到跟國家主權層次；民進黨若要打贏年底選戰，應回歸地方選舉主軸，多談政見願景，解決地方難題，若只想靠抗中牌打選戰，恐怕出牌次出太頻繁，選民也會感覺疲乏，效果將打折扣。
 

●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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