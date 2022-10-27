名家論壇》黎榮章／九合一大選　抗中保台牌有效嗎？

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事實上，隨著年底九合一選戰將近，每到選舉，總少不了打抗中保台牌，例如行政院長蘇貞昌日前在桃園輔選時，就批中國用武力恫嚇台灣、國民黨還出訪中國，呼籲民眾支持民進黨，支持守住桃園國門的候選人來當市長。而中共召開二十大，本應是為「抗中保台」話題添柴火的好時機，但觀測這段時間以來「抗中保台」的討論量，也可發現相關議題未獲太大關注，與「抗中保台」無關的討論量，是與之有關的討論的將近10倍，「抗中保台」在這次選舉中沒有絲毫一點角色，無怪乎中共召開20大後也無法進行發酵，可見，地方選舉畢竟不同於總統大選，兩岸關係並非選民關注的重點。
然而民進黨仍然積極在選戰過程中打出抗中牌，只不過，若要論最能激起網友討論的地方，大概也只有總統蔡英文的臉書官方粉專中，進一步分析網路上抗中保台話題的聲量來源，綠營當中只有總統蔡英文提及最多，以「自由」、「民主」、「中國」、「西方」、「辣台派」為關鍵字的貼文，約佔了她過去2週所有貼文的五分之一，而平均一則相關貼文，比其餘貼文約多出2至3成的貼文互動數，「抗中」論述仍然能在「英粉」間產生作用。蔡英文畢竟是國家領導人，兩岸話題由她發聲最為適切，只不過，相關聲量只有在英粉的同溫層中才發揮效果，沒有擴散到其他族群中。
大數據會說話，由前述分析可發現，在本次九合一競選過程中，選民在乎的，大部分還是地方建設、地方議題；在選市長、選議員時，關心的還是敬老津貼、公車捷運、生育補助等生活議題，不太會思考到跟國家主權層次；民進黨若要打贏年底選戰，應回歸地方選舉主軸，多談政見願景，解決地方難題，若只想靠抗中牌打選戰，恐怕出牌次出太頻繁，選民也會感覺疲乏，效果將打折扣。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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