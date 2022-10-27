崑山科大攜手公信電子與泰國姊妹校簽署電動車合作意向書

世界各國正積極發展電動車產業，歐盟 2035 年禁售燃油車對世界汽車減碳的進程，是一個重要里程碑，與業界保持密切合作的崑山科技大學，今 (27) 日邀請泰國姊妹校泰國─台灣 BDI 科技學院加入合作培育人才行列，共同簽署「電動車產業技術研發合作意向書」。

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▲簽署合作意向書與會來賓合影（圖／崑山科大提供）

BDI 科技學院創辦人張玲琴博士表示，泰國─台灣 BDI 科技學院是泰國台商的人力資源培育重要基地，此次受邀回國參與台灣松下集團、台灣中油股份有限公司共同舉辦之「 2022 智慧能源高峰會」，此行讓她深感台灣發展再生能源的決心和實力外，更有感泰國電動車軟實力技術的重要性。隨即與崑大校長李天祥、副校長鐘俊顏、副研發長江智偉及創教中心執行長葉仲超等人，一同拜會公信電子董事長宣明智，商談共同培育電動車人才事宜，並於會中由三方代表共同簽署「電動車產業技術研發合作意向書」。

崑山科大與泰國─台灣 BDI 科技學院希望藉由公信電子在電動車領域深耕多年，且具備完整綿密汽車零組件產業供應鏈和電子電控系統整合技術等之重要樞紐地位，透過台灣、泰國的人才交流以及電動車產業技術研發傳承，未來三方將共同規劃產學合作研究議題、協助人才培育及技術研發的規劃、提供實習機會及工作職缺以媒合人才就業，同時凝聚台泰電動車產學研合作技術研發力量，推廣電動車，發揮電動車技術的群聚效應。