全聯即起塑膠袋漲1元！主婦讚爆　週年慶備環保袋抽10萬

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而隨著塑膠袋的原物料上漲，其他通路早已調漲為2元到3元，原先全聯董事長堅持不願調漲，不過隨著環保意識抬頭，透過塑膠袋變薄並且使用回收塑料，減少環境殺手塑膠的使用，也希望鼓勵更多消費者自備購物袋，因此將雙北以外的塑膠購物袋漲至2～3元，並用購物的盈餘成立「全聯綠色基金」，支持更多環保策略。也趁著周年慶10/28~12/1期間，推出自備購物袋活動，只要福利卡友單筆每滿400元，且該筆交易未購買全聯購物袋、雙北兩用袋等，加碼抽1,000,000福利點，等同於10萬元，共計10名。
全聯也於10/28起增加「裸賣安心平價專區」蔬菜以蘿蔔、絲瓜、馬鈴薯、洋蔥為主，水果則有蘋果、奇異果、柑橘等，將重新檢視不必要的加工分裝，更省包材、省工時、還能幫消費者省荷包。並且致力「包材減量」以網袋取代塑膠袋，以及研究包材材質，有效減少塑膠使用量。另外，將陸續試辦「透明包裝盒回收再利用」消費者購買有透明盒盛裝的水果，可將不需要的盒子拿至指定門市進行回收，減少塑料產生，還可多次運用。
目前蔬果裸賣比例已達47%，像是全聯南港店蘋果、橘子等蔬果，改採用可重複使用的盒子盛裝，等到消費者在收銀檯完成結帳後，可將蔬果放入自備購物袋中，再將盒子交給收銀員回收，可以節省一次性塑料包材的消耗，未來也將視情況持續改善環保策略。實際詢問全聯顧客，陳姓消費者認為「覺得很好阿！減少塑膠到處都在做，不要買塑膠袋就不用管他漲價多少」、蕭姓消費者表示「塑膠袋漲價沒聽說欸，因為很少買袋子沒感覺」。