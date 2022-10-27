全聯即起塑膠袋漲1元！主婦讚爆　週年慶備環保袋抽10萬

▲全聯除雙北以外的門市，塑膠購物帶調漲為2至3元。（圖／記者張勵德攝）
▲全聯除雙北以外的門市，塑膠購物帶調漲為2至3元。（圖／記者張勵德攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

2022-10-27 17:44:00

近幾年環保議題受到大眾關注，除了超商、無印良品、uniqlo陸續收取購物袋費用後，全聯為了鼓勵民眾自備購物袋，即日起除了雙北以外的門市，將大購物袋由2元改為3元、小購物袋1元改為2元，並將使用購物袋盈餘成立「全聯綠色基金」，推動環境保護工作。《NOWnews今日新聞》記者實際訪問全聯門市詢問現場顧客，大多對此保持相當正面的看法。同時全聯推出特別回饋活動，只要福利卡友單筆每滿400元且「自備環保袋」之交易，抽出10萬元等值福利點，共計10名。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲一名女網友表示，到全聯購物只需要「帶手機」就好，超級方便，簡直被寵壞。（示意圖，與本文無關／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲全聯主力女性客層多數習慣自己拉菜籃或帶環保袋。（示意圖，與本文無關／《NOWnews今日新聞》資料照）
全聯雙北地區販售的兩用袋，價格維持5元一個，消費時可當購物袋外，回家後也可做為垃圾袋使用。而雙北以外的縣市，不須使用專用垃圾袋，原先購物袋小的1元，大的2元，不過近期卻悄悄調整價格至小的2元，大的3元。業者表示，全聯主力女性客層為30~59歲，具備良好的環保意識，多數習慣自己拉菜籃或帶環保袋，自備購物袋的消費者比例已達87.5%。

而隨著塑膠袋的原物料上漲，其他通路早已調漲為2元到3元，原先全聯董事長堅持不願調漲，不過隨著環保意識抬頭，透過塑膠袋變薄並且使用回收塑料，減少環境殺手塑膠的使用，也希望鼓勵更多消費者自備購物袋，因此將雙北以外的塑膠購物袋漲至2～3元，並用購物的盈餘成立「全聯綠色基金」，支持更多環保策略。也趁著周年慶10/28~12/1期間，推出自備購物袋活動，只要福利卡友單筆每滿400元，且該筆交易未購買全聯購物袋、雙北兩用袋等，加碼抽1,000,000福利點，等同於10萬元，共計10名。

全聯也於10/28起增加「裸賣安心平價專區」蔬菜以蘿蔔、絲瓜、馬鈴薯、洋蔥為主，水果則有蘋果、奇異果、柑橘等，將重新檢視不必要的加工分裝，更省包材、省工時、還能幫消費者省荷包。並且致力「包材減量」以網袋取代塑膠袋，以及研究包材材質，有效減少塑膠使用量。另外，將陸續試辦「透明包裝盒回收再利用」消費者購買有透明盒盛裝的水果，可將不需要的盒子拿至指定門市進行回收，減少塑料產生，還可多次運用。

目前蔬果裸賣比例已達47%，像是全聯南港店蘋果、橘子等蔬果，改採用可重複使用的盒子盛裝，等到消費者在收銀檯完成結帳後，可將蔬果放入自備購物袋中，再將盒子交給收銀員回收，可以節省一次性塑料包材的消耗，未來也將視情況持續改善環保策略。實際詢問全聯顧客，陳姓消費者認為「覺得很好阿！減少塑膠到處都在做，不要買塑膠袋就不用管他漲價多少」、蕭姓消費者表示「塑膠袋漲價沒聽說欸，因為很少買袋子沒感覺」。

▲全聯10/28起增加「裸賣安心平價專區」。（圖／全聯提供）
▲全聯10/28起增加「裸賣安心平價專區」。（圖／全聯提供）

全聯最強周年慶來了！最高享16.1%回饋　300項商品買1送1

全聯週年慶瘋了！天天抽「整單免費」　12%回饋金輕鬆賺

全聯變身百貨公司！豪華5層樓+手扶梯　網讚：打趴菜市場

媽媽快衝！全聯免費送「1袋香蕉」　打流感疫苗再送1公斤

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀