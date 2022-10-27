北台灣議長都黑道？柯文哲認亂開地圖砲：只想消遣朱立倫
台北市長柯文哲日前接受網路節目專訪時，被問到與無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦會面一事，柯文哲則消遣國民黨主席朱立倫，如果是以排黑條款不提名鍾，那只要犯罪直接槍斃就好，不用改過。柯文哲更指稱「我就要跟朱立倫吐槽，應該告訴我北台灣哪一個議長不是（黑道）」引發社會各界議論。對此柯文哲今（27）日則解釋，自己只是想要消遣朱立倫，沒想到開到地圖砲亂打一通，講話不夠精確。
柯文哲昨（26）日在接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時，被主持人黃光芹問到與鍾東錦會面一事。柯文哲自爆見面之前就接到很多訊息，要他不要跟鍾東錦見面，「但如果今天鍾東錦去會見慈濟證嚴法師，外界會不會叫證嚴不要見？所以對我來說，我們不是政治領導者，而是文化傳道者，就像耶穌神父一樣。」柯文哲強調，雖然鍾東錦年輕的時候有做過一些事，但重點是現在跟未來，「我們是希望他變好，不是希望他變壞。」
而黃光芹則追問，為何要見連國民黨都用排黑條款排掉的鍾東錦？柯文哲表示，民眾黨內部針對酒駕也有10年條款，如果真的有人酒駕，是要一輩子不用嗎？「那監獄也不用了，只要犯罪直接槍斃就好，不用有改過機會。」他認為，國民黨不提名鍾東錦，可能是覺得沒能力矯正，「但國民黨很怪，說不提名，結果當初還讓他當議長？國民黨如果道德標準這麼高，我就要跟朱立倫吐槽，你們不只一個議長是這樣，應該告訴我北台灣哪一個不是（黑道）？」
而柯文哲「北台灣議長全是黑道」的說法，也持續引發外界議論。對此柯文哲下午出席不公開行程，面對記者提問時則解釋，當下只是想要消遣朱立倫「說鍾東錦是黑道不提名他當縣長，怎麼提名他當議長？」意思是議長不用受黑限制，縣長才要？「沒想到最後變成地圖砲亂打一通，講話不夠精確。」