國際先生比賽睽違三年舉辦　新加坡選手國服照引爭議

隨著疫情趨緩，許多國際競賽再度舉行，其中，第14屆國際先生比賽（14th Mister International Competition）在今年回歸，此次比賽睽違三年，從2019年開始便停辦，直到今（2022）年才重新舉行，因此受到萬眾矚目。然而，主辦單位在26日發布各國選手的國服海報時，新加坡先生的穿著引起網友議論。
在國服海報環節，各國選手都穿上代表自己國家的衣服拍攝海報，可以看到每個國家的傳統服飾。然而，新加坡選手Sean Nicholas Sutiono卻選擇只穿一件黑色短褲和國旗拍照，受到網友議論紛紛，以及當地媒體的報導。有網友直接留言：「忘記穿衣服了嗎？」、「這是什麼鬼照片？」和「來自亞洲最富裕的國家之一的國服，長這樣嗎？」
雖然受到嚴厲的批評，但其實Sean Nicholas Sutiono的對手也有幾個沒有穿著傳統服飾，例如美國先生就穿上超人英雄電影《美國隊長》的服裝，展現出驚人創意。由於各國政治與歷史不同，並非每個國家都有淵遠長久的歷史，或許會影響到各國選手的國服選擇以及比賽的評分。
2022國際先生決賽將30日於菲律賓馬尼拉舉行，各國選手已齊聚，而這將是停辦三年以來首次成功舉行的賽事，因此格外受到關注。上期比賽在2018年，由越南先生獲得王冠，他仍然保有國際先生的頭銜，直到今年的先生選出來為止。