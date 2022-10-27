奈格颱風增強中！「轉中颱」時間出爐 雨彈炸到下週三
輕度颱風「奈格」今（27）日上午8時在菲律賓東方海面生成後，目前強度正持續增強中，並朝西北方移動，預計通過呂宋島後向北急轉逼近台灣。中央氣象局表示，奈格颱風在靠近呂宋島的路途中還有增強空間，預計在週六（10/29）就可能轉為中度颱風，但受到呂宋島地形破壞，維持中颱時間可能並不長，在往台灣靠近時就會減弱為輕颱。不過提醒民眾，下週日起至週三（10/30~11/2）這段期間將是奈格颱風為台灣帶來最多水氣的時間，北部、東北部地區目前預估都會有大雨發生，若路徑或暴風圈擴大，不排除有豪雨出現，一定要先做好防颱準備。至於這次奈格颱風影響期間是否會放颱風假，依照目前路徑看來變數仍多，最快也要等到下週一之後才會明朗。
中央氣象局預報員張承傳表示，整體來說奈格颱風路徑預報和前幾日相較明顯偏西，預估颱風中心將先穿越呂宋島後進入南海，才會慢慢向北轉彎。強度上，明後兩天逼近呂宋島過程中，由於海溫高、垂直風切小，奈格將持續增強，預計最快在週六就增強為中颱，不過離開呂宋島北轉往台灣靠近時，由於海溫較低且受到一點地形影響，奈格應會減弱為輕颱，並開始對台灣造成影響。
張承傳指出，氣象局有可能在下週日或下週一針對奈格颱風發布海上警報，且由於後續路徑還不明朗，不排除也會發布陸上警報。預計奈格颱風最靠近台灣陸地時間點是下週二、週三，不過從下週日起，就會帶來大量水氣，迎風面的北部、東半部首當其衝，桃園以北、宜花東都有大雨發生的機率，中南部山區則有局部短暫陣雨，不過路徑不確定性高，大雨或豪雨區域、時間及雨勢大小還有變數。
明日天氣部分，受到一點奈格颱風的影響，台灣附近的氣壓梯度較密、東北風將增強，今晚開始，大台北地區、宜蘭降雨情況會開始比較明顯，明日白天起，雨區範圍會擴大到桃園以北、東半部地區，都會有局部短暫陣雨發生；溫度部分，明日北台灣因為下雨、雲量較多，高溫落在攝氏26~28度，中南部高溫則約攝氏30~31度，全台各地低溫大約攝氏21~22度，早晚溫差還是較大，需注意保暖。