蝦皮雙11玩很大！領免運券抽虎航1年機票 爽搭12趟來回
雙11蝦皮購物不可能缺席，今(27)日宣布推出「11.11最強購物節」攜手台灣虎航，民眾領免運券後可玩環遊機票寶箱，有機會抽中最大獎台灣虎航不限航點機票1年免運套票，爽搭12趟來回，價值高達21.6萬元，此外還有機會抽日本、韓國、泰國等三大旅遊勝地，最高4趟來回的獨家套票。
邊境政策鬆綁掀起民眾出國熱潮，從一票難求的機位及漫天飛漲的機票價格即可明顯看出國人渴望出國旅遊的期待。即日起至11/11蝦皮購物與台灣虎航合作，用戶只要領取6張0元起全站免運券並玩環遊機票寶箱，就有機會抽中台灣虎航機票１年免運，不限航點12趟來回搭機套票。11/18早上11點準時觀看直播就有機會抱走專屬獎項。
除了有頭獎1年12趟不限航點機票，還會抽出日本、韓國、泰國等套票，以及虎航1,111元機票折抵金（170名）。抽獎資格每位用戶，每日有3次免費遊戲機會，或是每位用戶，每日可使用2蝦幣兌換1次遊戲機會（限99次）
即日起至11/11於蝦幣活動頁使用1蝦幣起即可兌換抽獎機會，讓你的小小蝦幣擁有無限可能，獎項包含：台灣虎航新會員限定扣1蝦幣抽全航線來回機票、台灣虎航會員限定扣3蝦幣抽全航線來回機票1組，也可用1蝦幣抽台灣虎航1,111元機票折抵金。