斥藍營「明知問題」還抹紅鄭運鵬 黃韋鈞：張善政很悲哀
近來桃園選情激烈，藍營持續「抹紅」民進黨候選人鄭運鵬，引發譁然。鄭運鵬辦公室發言人黃韋鈞今（27）日下午表示，國民黨桃園市長候選人張善政是留學生，不會不知道台灣在國際處處受中國打壓，但面對台灣人的困境，國民黨依舊唱和中國，張善政陣營今日更回過頭來罵台灣人為何要被中國欺負，「老實說，這不僅是荒謬，更是悲哀」。
黃韋鈞表示，只要當過留學生，不會不了解中國的野蠻。但今天張善政跟朱立倫栽培的「打手」凌濤， 指稱鄭運鵬在離開政界期間所開設的公司，以「中國台灣」的名稱，申請國際專利，控鄭運鵬是中共同路人，「老實說，這不僅是荒謬，更是悲哀」。
黃韋鈞表示，張善政跟凌濤都曾是留學生，不會不知道在國際社會，台灣處處受到中國打壓，從學校官網資料填寫、航空公司國籍資料，甚至只是簡單的網購表單等等，處處都被中國用 「Taiwan, China」吃豆腐、佔便宜。
黃韋鈞說，面對台灣人的困境，國民黨維持一貫唱和中國、謾罵台灣的「主旋律」，表面上高唱「九二共識一中各表」，但對於台灣人被打壓、「被中國」，面對中共高官時一個屁都不敢放，今天更回過頭來罵台灣人為何要被中國欺負，蠻橫無理，莫過於此。
黃韋鈞表示，選舉要有良心，張善政「主動」擔任反獨促統、中國代理小黨的問題，他自己應該要解釋清楚，若是識人不明，講出來大家也會願意接受。但絕對不會因為他潑了鄭運鵬紅墨水，這些問題就會憑空消逝，反而只會再次讓人關注，張善政頭頂上那面不停擺動閃爍的五星紅旗。