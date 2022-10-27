特企／最新手遊《魔王關少年》　事前登錄人數已破5萬！

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即使村民都抱持反對意見，但依然無法捨棄成為軍人這個夢想，朝著王都展開旅程的少年―羅伊德。這座村子是連高等冒險者都畏懼的村子，甚至被稱為『魔王關前的化外魔境』。然而，全村的人，包括這名被視為村裡最弱男人的少年，全都不明白這件事。在這樣的環境下成長的羅伊德，不僅體能超群，精通古代魔法，連家事都一把罩！！這是一個在毫無自覺的狀態下展現出無敵能力的少年，覺察到何謂『真正強大』，並且獲得勇氣的故事。
《比方說，這是個出身魔王關附近的少年在新手村生活的故事》最新手機遊戲《魔王關少年》事前登錄人數5萬人達成。我們將贈送全體玩家角色卡「★4 村子裡最弱的孩子 羅伊德」＋卡片「★5 賽蓮的救世主 羅伊德」＋水晶石320個（扭蛋8次份）。事前登錄人數統計範圍為日文版與繁體字版（發佈地區：台灣・香港・澳門）以及SNS追蹤者人數合計。
特典內容
1萬人突破 ：水晶石80個（扭蛋2次）
2萬人突破 ：「★4 村子裡最弱的孩子 羅伊德」＋水晶石80個（扭蛋2次）
3萬人突破 ：水晶石80個（扭蛋2次）
5萬人突破 ：「★5 賽蓮的救世主 羅伊德」+水晶石80個（扭蛋2次）
遊戲也即將於2022年秋季推出，尚未參與事前登錄的玩家們，不妨把握時間趕緊加入事前登錄的行列，更多《魔王關少年》最新情報可關注官方 Facebook。