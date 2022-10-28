飯店很會玩！寒舍餐飲雙11殺42折　凱達週年慶加5元續住

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館內超人氣餐飲11/1推出外帶人氣餐點通通只要1111元，包含米其林二星推薦的請客樓，祭出三款經典美食「麻油雞飯+蘋果木燻牛肋排」、「白鯧米粉湯+豆干肉絲捲餅」、「砂鍋醃篤鮮與功夫小菜組」，通通下殺真的只要1111元；日式餐廳桃山「鰻魚飯套餐」、SUKHOTHAI「雙人經典泰菜」、比薩屋「比薩燉飯雙人餐」以及安東廳「爐烤紐西蘭小牛脊排餐」，折扣後平均最低42折起。
內用方面，桃山餐廳活動期間點用澳洲水姑娘龍蝦涮涮鍋雙人定食現折1,111元、安東廳雙11當日四人同行點用套餐，消費可再抵1,111元。Buffet之王十二廚推出寒舍生活APP會員獨享優惠，四人以上用餐則可以馬上抵1,111元，等於立享85折優惠。大廳酒吧用餐加價111元可升級享甜點、咖啡或茶。
寒舍艾美酒店
1111光棍節不孤單，高級酒店美食陪你！台北寒舍艾美酒店推出內用優惠包含，「探索廚房四人假日午晚餐券」（原價8,316元），寒舍生活APP會員獨享特惠價7,205元，現省約87折，席間能盡享主廚現煎安格斯牛排、爐烤牛排、手工披薩、新鮮生魚片以及繽紛甜品等。位於酒店一樓的酒吧，北緯二十五推出兩款單人獨享餐，每套限定優惠1,111元（原價1,914元），主餐可選擇「黃金蟹海鮮燉鍋」或是「爐烤肋眼牛排8盎司」，附餐皆搭配主廚精選甜品與單杯葡萄酒。
外帶方面亦有好康優惠，巧克光廊外賣店擁有精美蛋糕、可口麵包，以及冷凍商品如牛肉麵、陳年菜脯雞盅、養氣山藥燉全雞與黑潮海鮮蟹湯等，應有盡有，隨心選購，活動期間單筆消費滿1,111元，享有89折優惠。
礁溪寒沐酒店
年底泡湯是一大享受！不過現在享受邊泡湯、邊吃美食免撒大錢。礁溪寒沐酒店內用優惠推出「MU TABLE平日自助午餐搭配寒沐會館體驗」，原價1,718元，活動期間下殺約65折，顧客可以品嘗到在地的特色美食，包含宜蘭金棗梅汁燒雞、酒釀腐乳櫻桃鴨義大利麵、藤椒三星蔥油雞，亦能大啖主廚現煎的新鮮海鮮，吃飽喝足後還可以去寒沐會館的健身房、戶外溫泉游泳池與SPA溫泉池，享受極致的放鬆。外帶商品則外帶商品「麻油松阪炙紅蟳」特惠價1,111元，微涼的天氣，溫潤補身的麻油搭配鹹香松阪豬與肥美的紅蟳，其豐富的蟹膏每位無法擋，心滿意足吮指過秋冬。
寒居酒店
位於寒居酒店二樓的「BeGood」餐廳推出兩款1,111元的外帶餐點，包含雙麵滿足的「南洋叻沙湯麵與寒舍牛肉麵」，以及「炭烤伊比利帶骨豬排」。內用饗美食，則祭出「炭烤澳洲Roam草飼和牛帶骨肋眼25盎司」享89折優惠，並贈送只要加價11元即可享用人氣甜點美食「楊枝甘露帕菲」，優惠價只要3,951元。以及，只要1,111元即可擁有「迷你起司漢堡、金鳳來精釀啤酒、楊枝甘露帕菲」的獨享餐點。
寒舍艾麗酒店
寒舍艾麗酒店整整一個月的活動期間（11/1~11/30）推出住宿及美食活動，凡於官網預訂入住，即可加價1,111元，於The Terrace酒吧享雙人無限調酒暢飲兩小時，下殺約51折（原價2,199元）。La Farfalla義式餐廳，凡點用輕活義饗沙拉吧，即可加價1,111元享「美國精選無骨牛小排8盎司」、2,222元享「丁骨牛排35盎司」、3,333元享「牛肋骨排30盎司及炙烤波士頓龍蝦」。
凱達大飯店
11月陸續登場的不只有雙11購物節，還有各大百貨的周年慶，凱達大飯店立誓不能讓百貨公司專美於前，於11/24五周年之際也推出「5愛凱達‧周年慶五重奏」五大超殺優惠，一泊二食比平常優惠相當多，活動從11/1開始一路到12/29，官網或語音訂房、餐飲消費滿5千元再抽雄獅所推出超夯的「鳴日號」觀光美學列車雙人精選行程。
- 住房每晚3555元，再加贈500元住房餐飲抵用券、100元蝦皮優惠券
- 限量續住一晚加5元
- 於熱氣球主題區拍照打卡贈5周年慶紀念蛋糕1份
- 與凱達同為11月24日生日的民眾享限量升等套房
- 享百宴自助餐廳早餐，以及剛從台北牛肉麵國際大賞奪牌的極品牛肉麵