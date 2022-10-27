台幣再升逾1角收32.108元　能否回「31字頭」這些是關鍵

▲新台幣兌美元今（27）日再升值1.07角，收在32.108元，短線能否重返「31字頭」匯銀認為還是要看台股能否延續漲勢、美國經濟數據與聯準會升息態度。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（27）日再升值1.07角，收在32.108元，短線能否重返「31字頭」匯銀認為還是要看台股能否延續漲勢、美國經濟數據與聯準會升息態度。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-10-27 17:57:412022-10-27 18:11:16

在國際美元跌破110，亞洲主要貨幣反彈，加上外資也轉向匯入並買超台股，今（27）日台北股、匯雙漲，新台幣兌場爆量升值1.07角，收在32.108元，也連兩個交易日收升，台北外匯經紀公司成交量增至18.01億美元。不過，短線新台幣能否重回「31字頭」，匯銀認為除要看台股漲勢能否延續，還有就是美國經濟數字及聯準會後續升息態度等。

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台股今日開高走高，台積電跳空越過5日線約382元，終於喚回多頭信心，大盤彎在電子及生技雙主軸領軍下，一度大漲超過200點，最高點12954點逼近萬三大關，尾盤漲幅稍作收斂，終場上漲197.32點，收在12926.37點，3大法人也全數在台股賣超合計113.91億元，其中外資買超104.36億元。

在國際匯市部分，在市場預期美國聯準會11月利率決策會議將升息3碼後，之後可能放慢升息腳步，美元指數及美債殖利率雙雙回落，美元指數更失守110，亞洲主要貨幣包括韓元、日圓及人民幣兌美元續反彈，韓元收升在1417兌1美元，日圓兌美元在146.27價位震盪，不過，在岸及離岸人民幣在回升至7.16附近後，又拉回到7.22及7.24兌1美元價位。

至於新台幣兌美元今日也是開高走高，以32.17元、升值4.5分開出後，在台股大漲及韓元、日圓及人民幣走揚下，一度強升1.95角，來到32.02元，但隨著人民幣回貶，新台幣升幅也收斂，終場收在32.108元、升值1.07角，也連續兩個交易日收升，從32.319元升至32.108元，兩天升值了2.11角。

匯銀分析，美國經濟數據惡化讓市場預期美國聯準會將緩和激進升息步伐，美債殖利率回落，美元指數跌破110，非美貨幣普遍彈升。雖然新台幣面對地緣政治壓力，但人民幣也開始反彈化解了疑慮，出口商眼見美元連續2天回落，預期心理鬆動，拋匯意願有所增加，反而是進口商並未在美元回檔之際大力承接，既然非美貨幣都走升，新台幣沒有獨自憔悴的理由。

不過，新台幣升勢能否持續，並重回「31字頭」仍有待觀察。匯銀認為，這要看台股漲勢能否延續，加上美國即將公布GDP數字，還有11月美國聯準會利率決策會議後，聯準會官員是否透露出升息步調的談話。

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