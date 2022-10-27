川普吹噓美國擁「前所未見」武器！更稱就連蒲亭也沒聽過
一向口出狂言的美國前總統川普（Donald Trump）近日再度爆料，表示在擔任總統期間建立了一套「這個國家從未有人擁有過的武器系統」，還稱就連蒲亭、習近平等人都沒聽過，這段錄音曝光後也被外界認為川普指的就是美國核武，而川普本人更暗示自己促進了這項武器系統的發展。
根據美國有線電視新聞網《CNN》報導，過去曾經揭發水門案的《華盛頓郵報》知名記者伍德華（Bob Woodward）近期又出版了有聲書，內容收錄他過去在2016至2020年期間，採訪了川普20次的訪談錄音；CNN撥放其中一段錄音，內容是時任總統的川普向記者吹噓，稱自己建立了一套美國「前所未聞」的最新武器系統。
伍德華向白宮官員求證後得到肯定的答案，至於美國建立一套武器系統，習近平與普丁當然不會知道該武器的存在，為何川普要把此事拿出來吹噓？加上今年8月美國聯邦調查局（FBI）曾從川普的「海湖莊園」（Mar-a-Lago）收回關於中國、伊朗等核武政策的機密文件，這讓伍德華與外界猜測這個武器系統應該就是核子武器。
此外，報導也提到伍德華曾問川普，新冠疫情是否是他人生最大的一次領導力挑戰，川普則果斷回答「不」（No），這讓伍德華評論川普的拒絕就像是他「不想繼續談論這個話題」，更對此批評川普是在推卸責任。