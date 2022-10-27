評張善政政見笑笑就好　余宛如嘆如盧秀燕說「空氣換新」

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余宛如表示，張善政學韓國瑜天天唱衰桃園，把桃園說成有公安問題的城市，跟著議員瞎起哄把發泡劑說成鐘乳石，用個案說成通案，完全不看數據實證；但事實是，桃園是連續7年連霸金安獎的地方政府、7年大大小小、國內外的建設獎項勇奪上百個。
余宛如表示，張善政說要用數位雙生技術做桃園公安總體檢、要用大數據管理桃園交通，這代表他一定不知道桃園工務局早已採用這項技術，更在2020年榮獲智慧城市創新應用獎。她說，桃園更是全台ITS智慧交通做最多的領先城市，已經在用AI跟大數據管理交通了。
余宛如表示，張善政天天抹黑亞洲矽谷計畫只是在蓋廠房，他根本不知道連美國議員都要來參訪的虎頭山自駕車創新園區都是亞洲矽谷的計畫之一，全區由舊軍營修整啟用。鄭文燦規劃的亞洲矽谷創新中心，不僅會用張善政說的數位雙生技術打造全區的Digital Twin，還會帶領桃園產業轉型升級。
余宛如表示，桃園早已經飛向元宇宙了，只有張善政還留在平行宇宙，學韓韓國瑜唱衰桃園。她說，吳志揚選舉時，說桃園要開大門（當時馬政府30秒通過服貿審查）才能超越香港跟新加坡，結果太陽花學運後吳落選，台灣現在GDP東亞第一超越日韓，更別說香港了。
余宛如還說，盧秀燕上台後，對台中的空氣換新承諾好像也沒有達到；韓國瑜更不用說了，選上高雄市長後辜負高雄市民的託付，跑去選總統，成為史上第一位被罷免的地方首長，任期只有528天。真正帶領高雄脫胎換骨的，是前高雄市長陳菊任內的建設與現任高雄市長陳其邁的產業升級轉型。
余宛如痛斥，先唱衰、騙選票、芭樂票，就是張善政的選戰三部曲。張善政一點都不善良，他的造勢活動破壞公園草皮，被人指正，他嗆人家站一邊去；他的宣傳車逼車、闖紅燈，他說不要大作文章；他擔任農委會計畫主持人報告抄襲與疑似不當得利，他置若罔聞，真雙標做人，桃園人怎麼能相信張善政？