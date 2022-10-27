私中首波專輔名單出爐！高雄旗美商工、嘉義同濟中學入列

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退審會針對專案輔導學校的審議認定進行討論，旗美商工、同濟中學皆經出席委員1/2以上同意，該校符合退場條例第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，認定為專案輔導學校，依規定給予該校改善期限2年。
同濟中學受到少子女化衝擊，學生人數不斷下滑，今年剩約100人，校方日前已宣布停辦國中部，轉型為社區高中；旗美商工學生也剩約100人，校方預計在112學年度改為進修學校。
教育部指出，經認定為專案輔導學校者，應於2年內改善，屆期未獲免除者，學校主管機關應令其於下1學年度停止全部招生（同時重新組織董事會），並於停止全部招生的當學年度結束時停辦，專案輔導學校停辦後2個月內，所屬學校法人已無其他籌設或辦理中之學校者，學校法人應報請學校法人主管機關核定解散，屆期未辦理者，學校法人主管機關應令其解散。
教育部表示，經退審會通過的專案輔導學校，教育部會將名單公告於「教育部主管私立高級中等學校專案輔導學校公告專區」，並續提退審會加派該校專任教職員、學生及學者專家至少3人擔任該校法人董事，及加派學者專家1人擔任監察人，以強化專案輔導學校的治理。
媒體詢問加派私立高中學生為董事是否有條件或困難？
教育部回應，依規定擔任董事的學生，應為「有行為能力」人；出任董事的學生休學或不具該校學籍時，應予更換；如學校無「有行為能力」的學生，得免加派學生擔任董事。
前述的「有行為能力」，依現行民法規定，「成年」年齡為20歲（112年1月1日後改為18歲），故原則上「成年」者即具有完全的行為能力；惟如「成年人」受監護宣告者，為無行為能力人；受輔助宣告者，則為限制行為能力人。
教育部表示，教育部主管的私立高級中等學校部分，若學校無「有行為能力」的學生，教育部將加派該校教職員或學者專家1人擔任董事。
私校工會表示，今天公布的2校皆位於偏鄉，均因財務顯著惡化且已影響校務運作被列專輔學校，凸顯偏鄉私中辦學普遍陷入困境，若政府無持續無作為，預估未來5年將有大量偏鄉私中面臨退場危機，尤其竹苗及南部縣市情況將特別嚴重，除衝擊技職人才培育，並將擴大城鄉教育資源落差。
私校工會指出，任何一所私校退場都是地方教育資源的重大損失，少子化冰河期考驗私校生存能力，若政府放任市場自然淘汰私中，必然造成偏鄉教育資源失衡，在努力淘汰後段私校的同時，期待教育部積極思考提供私校合理辦學空間、支持優良私校發展，並彌平城鄉教育資源差距的政策。
私校工會認為，認定私中為專輔學校的指標，除財務惡化外，尙有合格教師率及欠薪情形，但目前國教署對私中合格教師率及欠薪採「既往不究」政策，將依5月退場條例公告實施後的狀況評核結果納入預警及專輔。目前許多私中聘任不合格教師情形嚴重，也有扣減研究費及導師費狀況，對於主管機關的寬容，呼籲各私中把握機會，務必提高合格教師率，並避免欠薪爭議。