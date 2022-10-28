二宮和也送錢給Travis Japan 木村拓哉「舉動」惹哭他們
日本「傑尼斯事務所」旗下男團Travis Japan今（28日）正式出道，7位成員松倉海斗、中村海人、宮近海斗、七五三掛龍也、松田元太、吉澤閑也、川島如惠留目前人在美國洛杉磯受訓，仍抽空接受台灣媒體視訊訪問，宣傳新曲《JUST DANCE！》之外，也透露前輩「嵐」成員二宮和也、木村拓哉私下的溫暖舉動。
Travis Japan是在錄製「junior情報局」影片時，於線上監督他們工作狀況的副總裁瀧澤秀明突然喊停，並驚喜宣布他們出道好消息，松倉海斗就說：「我們也沒有想到會在這個時候知道出道的事情，所以當時的心情非常驚訝。」瀧澤秀明同時提醒他們，Travis Japan的宣傳模式會與公司其他藝人不同，採全球數位上架方式發行數位單曲，「因為充滿未知可能，他希望我們盡全力挑戰跟享受，也不要害怕失敗」。
出道前都待在美國受訓的Travis Japan，透露出國前二宮和也有給他們「円」，暖舉含義是希望他們帶錢去，然後帶「緣」回國，而現在7人終於熬到出道，坦言很感謝前輩當時的鼓勵，宮近海斗說：「能夠實現這樣的承諾，我們也覺得很開心！」甚至幽默表示，雖然現在日幣的匯率低，但在他們心中，那筆送別禮的匯率一直都是「最高狀態」。
Travis Japan今年7月上《美國達人秀》比賽，節目播出時，許多傑尼斯前輩紛紛於IG發文幫他們宣傳；木村拓哉不只是發限時動態，更特別為了7人發文PO照，讓松倉海斗備感欣慰，表示此舉增加大家不少信心。
中村海人透露會進入傑尼斯，全是因為木村拓哉的關係，他表示媽媽是SMAP的粉絲，小時候看到成員之一的木村拓哉很帥氣，才有了當藝人的夢，「他成為了我的目標，木村拓哉後來也很照顧我們，雖然還沒有見到他的機會，很希望回到日本之後，可以跟他好好打招呼」。《JUST DANCE！》已在台數位上架。