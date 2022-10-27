公私協力傳愛 救災軟式背帶 空氣清淨機造福人群

今年為普悠瑪事故滿 4 年，有感於救難人員於執行勤務時若遇狹小空間或是隧道險坡，則大型救護機具使用不易。台南和欣護理之家負責人何於澄今 (27) 日捐贈軟式人體搬運背帶 12 組予台南市消防局第五大隊，便利救護人員搬運傷患。另今年因疫情之故，許多社福機構都面臨資源短缺情形，有感於此，聲寶股份有限公司今捐贈 40 台空氣清淨機與台南市社福機構，由市長黃偉哲受贈並致贈感謝狀給聲寶總經理許經朝，感謝其照顧弱勢不遺餘力。

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▲和欣護理之家捐贈第五救災救護大隊軟式人體搬運背帶12組（圖／記者林怡孜攝，2022,10,27）

和欣護理之家創辦人何於澄表示，因本身經營醫療機構，對於到院前緊急救護工作亦是多有接觸，常見消防弟兄在執行救護勤務時，對於狹小空間病患的搬運困難時有所見，為了讓消防弟兄救災更有效率，因此捐贈自己研發的軟式人體搬運背帶供救災使用，便利救護人員搬運傷患。軟式人體背帶已獲得台灣、美國專利認證，操作容易，只需 2 名救護人員以肩背方式即可運送出狹小空間裡的病患，提升救災效率。何於澄更希望能拋磚引玉，引起更多公司團體或民眾關注到院前緊急救護的需求，今日由第五救災大隊副大隊長李博閔代表受贈。

李博閔表示，第五大隊所轄永康、南關線目前快速發展中，人口移入日增，緊急救護案件亦急速增加，本次捐贈的裝備將配發予第五大隊所有救護車使用，相信可以增進救護效率，造福民眾。

聲寶股份有限公司今 (27) 日捐贈 40 台空氣清淨機與台南市政府，市長黃偉哲表示，感謝聲寶集團長期關注弱勢熱心公益，以實際行動支持市府政策共同守護民眾的健康。也感謝許多民間單位在這段時間以來捐錢、捐物一起努力防疫，透過公私協力集結眾人力量，一起守護大台南。

▲台南市長黃偉哲(中)在社會局長陳榮枝(左)陪同下致贈感謝狀給聲寶公司總經理許經朝(右)，感謝聲寶公司與市府公私協力照顧弱勢共同防疫（圖／記者林怡孜攝，2022,10,27）

聲寶總經理許經朝表示，聲寶集團總裁陳盛沺秉持著父親陳茂榜公益向善的精神，時時以實際的行動關懷及照顧弱勢族群。此次所捐贈 40 台空氣清淨機，將提供給社會局身障者社區居住服務、身障日間機構、公共托育家園、公設民營托嬰中心、親子悠遊館、兒童福利服務中心等 32 個公共場所使用，透過本次的捐贈，期能邀請更多善心人士一起加入公益行列，將正向溫暖的能量傳遞社會各個角落。