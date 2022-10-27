最後衝刺！要延續新竹光榮　沈慧虹啟動「5力全開」計畫

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第二，「5區車掃，掃透透」，沈慧虹表示，近期已陸續啟動光榮車隊掃街，前天高雄市長陳其邁也來到新竹。而最後30天，她會加強車掃，東、南、西、北、香山區每一區都會掃到，歡迎在路上看到車隊，舉起雙手、手比5，跟他們give me five，五個選區挺慧虹，也可到她的臉書下載「新竹光榮手舉牌」，寫下對新竹改變的感想，跟車隊互動。
第三，「5通電話，熱線你和5拉票」，沈慧虹說，希望大家成為她的催票部隊，拿起電話、打開通訊錄，撥給5個家人朋友，不只要拉票，也分享對新竹改變的認同，邀請更多人加入新竹光榮的隊伍，「新竹的未來不能沒有你，新竹的改變缺一不可」。
第四，「5點下班，路口give me five」，沈慧虹表示，她將啟動下班時段站路口行動，在各大路口跟每天上班努力打拚的朋友說聲辛苦了。「因為你們，這座城市才能生生不息，你們是新竹繼續發展、繼續光榮」，她也說，如果大家下班時看到，歡迎給她一個give me five。
最後則是「5你5我，選前之夜大遊行」，沈慧虹邀請大家，11月25日選前最後一天，來到演藝路27號的競選總部，跟新竹隊的夥伴一起團結邁向勝利。
沈慧虹強調，最後30天，她會繼續加油，也拜託大家支持5號沈慧虹，加入她的5力全開計畫，「新竹光榮，5你5我」。
會後媒體問及民眾黨新竹市長候選人高虹安昨出示信件澄清兼職，沈慧虹表示，尊重資策會已經提出法律行動，高虹安兼職程序未完備，請拿出正式證明文件，不要用私人信件轉移焦點。
至於有網友指控高虹安競選總部違建，高虹安回應該處非其競總、是民眾黨黨部。沈慧虹對此表示，民眾黨黨部主委是高虹安、立委服務處立委是高虹安，競選總部候選人也是高虹安，高虹安應該要負責，卻自己切割自己。她也說，議員候選人葉國文，過去涉嫌買票，現在又被網友起底違建，高虹安在媒體上一再切割，在地方卻又幫這樣的候選人輔選。