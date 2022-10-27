百萬網美「曬E奶」萬聖節Cos黑魔女！轉身更猛：流量密碼
萬聖節將至，許多人紛紛和朋友玩起萬聖變裝趴，對此，擁有精緻五官、E級傲人身材的「百萬網美」許薇安（ViVi）也不例外，她今（27）日在IG曬出Cos黑魔女的辣照，只見她「胸前開洞」曬出E級雙峰，視線往下更猛，黑絲網襪辣翻，讓網友大讚「超美欸，妳好適合」、「好辣啦」。
許薇安今天在IG曬出扮演迪士尼角色「黑魔女MALEFICENT」的辣照，只見她頭戴黑色頭飾，穿著連身黑皮衣，胸前還「挖超大一個洞」，曬出E級渾圓雙球、S級曲線；將視線往下移，連身皮衣下方微開高衩的設計，也使她腿根外露，再加上穿著網襪的白皙逆天長腿，更讓人眼睛不知該往哪擺，性感程度爆表。
不僅如此，許薇安轉過身翹著屁股，露出「黑色內褲」和屁股蛋，手上還拿著皮鞭，擺出性感撩人的表情和姿勢，在文內表示「萬聖黑魔女來了，一定又會有人說，黑魔女哪有網襪哪有奶子露出來，但是…萬聖節開心就好啦！反正你們也愛看啊，流量密碼94這樣來der」。
貼文及照片一出，粉絲全暴動，「超美欸，你好適合」、「好辣啦」、「超辣」、「願美麗動人女神有美好一天」、「辣魔女」、「超正」、「好看」、「好酷喔」、「My hot babe」。（編輯：郭佩蓉）