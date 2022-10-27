女優「拍片變死魚」怎辦？吳夢夢親揭大絕：她馬上有反應
「台灣第一AV女優」吳夢夢，不僅致力於發展台灣AV產業以外，也經營自家YouTube頻道《思春社》與大家探討男女性事。近日，吳夢夢就在新片中分享，她曾遇到女優拍片時都沒反應的狀況，結果她一招就馬上讓對方活過來。
吳夢夢在24日的新影片談到，有關「叫聲」的性事話題，並回答網友們的問題。若遇到「女友都不叫怎麼辦？」吳夢夢則認為，既然是情侶，遇到問題時，就應該要互相溝通，不講的話，對方永遠都不會知道。但她提醒，千萬別去指責，而是先用鼓勵、肯定的語氣，或按照伴侶喜歡的講話方式，慢慢帶到問題後溝通。
吳夢夢也分享，她曾在片場遇到沒什麼反應的女優，「真的到很死魚的沒有，但她就是沒什麼反應」，結果吳夢夢竟然直接找來兩名猛男大漢助陣，「她就有反應了！」可是，她也推測，這狀況很有可能是男生的問題，但實際的原因，她還是一頭霧水，「我不知道其他女生為什麼會這樣子！」
隨後吳夢夢也提到，現今台灣的AV女優「叫聲很一致」是非常大的課題與難關，她認為目前為止，所有的女優都沒有做好，「就是要從一開始進去…然後到高昂的叫聲，這是有必要的。」
最後，面對「男生應該也要發出聲音嗎？」吳夢夢則回，「我很需要欸！純粹的呻吟，那種就很性感，讓我感覺他也很舒服」，不過，她也呼籲各位男性，微微的聲音就好，千萬別叫太大聲，否則就會被當成女生們的笑話。（編輯：詹鎰睿）