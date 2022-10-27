一千多個日子辛苦了！文總辦音樂會　致敬防疫英雄

▲文總今（27）日辦Our Heroes音樂會，致敬防疫英雄，邀請到饒舌歌手大支獻唱。（圖／文總提供）
▲文總今（27）日辦Our Heroes音樂會，致敬防疫英雄，邀請到饒舌歌手大支獻唱。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-10-27 18:20:19

為感謝國人一起攜手共度一千多個防疫的日子，由民間串聯發起、文化總會承辦的「Our Heroes音樂會」今（27）日晚間7點登場，醫護軍警消衛環運等各領域防疫英雄受邀欣賞董事長樂團、曹雅雯、潘越雲、大支等多組音樂人演出，文總在facebook專頁YouTube頻道yahoo!tv直播 ，文總副會長陳建仁也在臉書分享，邀請國人一起欣賞Our Heroes音樂會。

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文總表示，一千多個防疫的日子，大家都辛苦了，無論是勞苦功高的防疫英雄，或是每一位配合防疫的人民，「謝謝有你們，我們才能攜手度過難關。」這2年多來，台灣努力對抗病毒，醫護軍警消環人員，穿上防護衣站到最前線，物流人員為全台人民運送物資，口罩國家隊、交通運輸產業等也一同加入守護人民的行列。

「Our Heroes音樂會」由Sharetea歇腳亭、Mamak檔─星馬料理、好一點熟醇紅茶、義美食品、唐舖子Tangshop、永信藥品工業股份有限公司、WIWI—找回溫適效應的第一溫感衣、李森斌等民間企業、團體及人士串聯發起，並請文總出面整合，而這也是文總繼2020年「端午謝平安‧藝文大匯演」及2021年「給力量線上音樂會」後，再度舉辦活動，感謝防疫人員這2年多來在前線守護國民健康，也謝謝這段期間齊心抗疫的全國人民。

文總表示，Our Heroes音樂會邀請成軍25年的台灣本土樂團董事長、饒舌歌手大支、著名華語女歌手潘越雲、台語歌后曹雅雯，及九天民俗技藝團等多位創作者登台演出，以音樂療癒防疫人員的身心。

文總提到日前文總也於臉書公布「我們的靠山」感謝影片，由導演吳念真溫情獻聲，道出這段期間前線英雄們的辛苦，語氣裡更能感受到滿滿的心疼與感謝，除此之外，原住民歌手阿爆（阿仍仍）、董事長樂團、藝人王彩樺等也特別錄製影片，謝謝這一千多天前線防疫人員守護全國人民健康。

今天下午各組演出者紛紛抵達演出會場彩排，饒舌歌手大支透露，他的弟弟、弟妹是消防及醫護人員，很能感同身受這些第一線防疫人員、以及這些防疫英雄的家人們的心情，看著台灣一步步挺過難關，真心感謝這些勞苦功高的防疫英雄，也謝謝每一位台灣人一起共度難關。

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