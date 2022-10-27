一千多個日子辛苦了！文總辦音樂會　致敬防疫英雄

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「Our Heroes音樂會」由Sharetea歇腳亭、Mamak檔─星馬料理、好一點熟醇紅茶、義美食品、唐舖子Tangshop、永信藥品工業股份有限公司、WIWI—找回溫適效應的第一溫感衣、李森斌等民間企業、團體及人士串聯發起，並請文總出面整合，而這也是文總繼2020年「端午謝平安‧藝文大匯演」及2021年「給力量線上音樂會」後，再度舉辦活動，感謝防疫人員這2年多來在前線守護國民健康，也謝謝這段期間齊心抗疫的全國人民。
文總表示，Our Heroes音樂會邀請成軍25年的台灣本土樂團董事長、饒舌歌手大支、著名華語女歌手潘越雲、台語歌后曹雅雯，及九天民俗技藝團等多位創作者登台演出，以音樂療癒防疫人員的身心。
文總提到日前文總也於臉書公布「我們的靠山」感謝影片，由導演吳念真溫情獻聲，道出這段期間前線英雄們的辛苦，語氣裡更能感受到滿滿的心疼與感謝，除此之外，原住民歌手阿爆（阿仍仍）、董事長樂團、藝人王彩樺等也特別錄製影片，謝謝這一千多天前線防疫人員守護全國人民健康。
今天下午各組演出者紛紛抵達演出會場彩排，饒舌歌手大支透露，他的弟弟、弟妹是消防及醫護人員，很能感同身受這些第一線防疫人員、以及這些防疫英雄的家人們的心情，看著台灣一步步挺過難關，真心感謝這些勞苦功高的防疫英雄，也謝謝每一位台灣人一起共度難關。