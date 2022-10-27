專業廉能　高市地政局土開處榮獲廉政署透明晶質獎

高雄市政府地政局土地開發處代表高雄市政府參加法務部廉政署111年透明晶質獎，自18個參獎機關中脫穎而出，榮獲為7個特優機關之一，廉能作為獲得肯定。
地政局土地開發處向來致力於資訊公開透明，落實風險防治與課責，增加民眾多元參與管道，透過多目標地籍圖立體圖資系統及大量Open Data的公開揭露，建立公信保障民眾權利，並持續精進土地公開標售制度、運用空拍技術提供更詳細的土地標售資訊，確保標售程序之公開透明，另在工程品質、開發作業、拆遷補償層層把關，除建立嚴謹的內控制度，做到風險管控，保障市民權益，更進一步將繁複的重劃程序化為簡潔易懂的生活小物及已登記專利的「重劃我也行」桌遊等，使政策擴散更貼近民眾，業務亮點深受好評。
地政局局長陳冠福表示土地開發處同仁在辦理重大開發案的過程，面對很多的困難與挑戰，例如辦理「城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收」，同仁上下一心，投入過半人力犧牲假日及下班後晚上休息時間，積極聯繫實地訪查，成為取得災後復建所需土地的關鍵，兼顧行政透明與效率，協助市府照顧災民與社會救助，展現正義、溫暖的一面，地政局全體團隊亦持續透過跨機關合作、公私協力及行政資訊透明公開，讓外界共同檢驗與監督，逐步打造高雄宜居城市。
地政局土地開發處長李文聖表示未來將繼續秉持專業與廉潔並重，效能與廉能並行，持續建構風險管控機制和透明廉能作為，提供同仁安心、安全的公務環境。此次獲得透明晶質獎肯定，激勵機關全體同仁更勇於任事，持續精進廉政工作，獲得民眾的信賴，並實現土地開發，地利共享的施政目標。