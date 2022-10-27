羅志祥爆抄襲BLACKPINK女神 新造型曝遭虧像「三太子」
羅志祥（小豬）紅遍街頭巷尾的胞妹－朱碧石，睽違5年全新回歸單曲《買冬瓜》正式推出。這次MV除了重金呈現泰國原味夜市，更讓朱碧石致敬「全球百大美女」BLACKPINK團員LISA的造型，化身尤物並頂著「百億瀏海」現身，沒想到竟然被虧像三太子。
朱碧石原本是2016年真人秀節目《極限挑戰第二季》中「花樣男子」單元中的第二女主角，本來只是短劇中的角色，卻隨著節目播出人氣一路攀升，小豬表示：「朱碧石沉寂的這幾年，其實人都在泰國留學；因為看她實在太久沒跟大家見面，於是我邀請她來當我在高雄演唱會的嘉賓，所以她準備了新作品要獻給這些年一直支持她的粉絲們，敬請期待。」最後也笑說：「希望她不要搶過我的鋒頭，我發現她好像比我紅！」
這首歌靈感來自泰文諧音，是多年前小豬在泰國工作時，為學習泰語所自創的諧音梗記憶法；而泰文的「買冬瓜」即是中文「不要害怕」之意，也延續朱碧石首發之作《你幹嘛》的泰式幽默。這次MV團隊將朱碧石打造為新一代夢幻女神，為讓朱碧石一站出場就要有女神風範，特別致敬韓國天團BLACKPINK中身為「全球百大美女」的LISA，並為朱碧石設計了一頭「百億瀏海」髮型，然而當朱碧石完裝現身時，卻讓工作人員當場吐槽看起來有三太子的感覺。