群創Q3稅後淨損127億元　高階主管擔責自願減薪

▲群創27日晚間表示基於公司永續經營為核心，為維護股東權益與讓同仁安心工作，高階主管將擔起責任、自願減薪，10 月 1 日起依主管個人意願及責任承擔。(圖／NOWnews資料照片)
▲群創27日晚間表示基於公司永續經營為核心，為維護股東權益與讓同仁安心工作，高階主管將擔起責任、自願減薪，10 月 1 日起依主管個人意願及責任承擔。(圖／NOWnews資料照片)

記者許家禎／台北報導

2022-10-27 18:52:49

群創今（27）日公佈2022年第三季營運成果，合併營收為新台幣480億元，營業淨損為新台幣154億元，稅後淨損為新台幣127億元，基本每股損失為新台幣1.27元。折舊及攤銷為新台幣79億元，資本支出為新台幣46億元。面板產業遭遇逆風，群創晚間也表示基於公司永續經營為核心，為維護股東權益與讓同仁安心工作，高階主管將擔起責任、自願減薪，10 月 1 日起依主管個人意願及責任承擔。

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群創2022年第三季整體出貨面積611萬平方公尺，較前一季減少6.2%，液晶面板售價為每平方公尺254元美金。中小尺寸營收為新台幣109億元，較前一季減少6.8%；中小尺寸合併出貨面積74.41萬平方公尺，較前一季減少9.3%。

2022年第三季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為19%、手機及商用產品為19%、車用產品為20%、桌上型螢幕為10%、電視為32%；以產品尺寸別區分，10吋以下為24%、10到20吋為30%、20到30吋為14%、30到40吋為6%、40吋以上為26%。

回顧2022年第三季，全球總體經濟受到俄烏戰爭、通膨、及各國升息等不確定性因素影響，造成消費市場需求減弱，面板價格處於低檔，公司單季營收較上季衰退17.1%。然而，因應市場需求減緩，公司在第三季謹慎管控成本費用，使得營業費用較去年同期減少19%。

展望2022年第四季，歐美促銷旺季來臨，將有利通路商去化存貨，使庫存回到健康水位。然而，全球景氣仍然嚴峻，公司將審慎管理成本支出及產能利用率，同時加速推展非顯示應用領域的產品開發，並提升高附加價值營收比重，以抵禦景氣下行時的產業波動影響，維持營運及財務狀況穩健。

在此後疫情時期遇上產業逆風，群創指出基於公司永續經營為核心，為維護股東權益與讓同仁安心工作，高階主管擔起責任自願減薪，自10/1起實行，以責無旁貸的態度，克服挑戰，挺過風雨。

針對近期媒體報導鼓勵員工休假一事，群創表示鼓勵常態班同仁可搭配節慶安排假期，例如12月耶誕節、明年元旦前排休，1月配合政府行事曆於農曆新年前後排休，由同仁依照自身需求，可自由選擇是否安排休假，以便充電續航，未來產生更佳的生產力與效率。

群創也強調，公司重視員工的工作與生活，明年仍會堅持持續發放旅遊、學習基金，並延續提供優於法令的孝親假、陪讀假、陪產檢假、彈性工作時間 / 地點等友善福利措施。


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