專家審核通過！12歲以上開放接種BA.5次世代疫苗
中央流行疫情指揮中心今（27）日下午召開衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議，會中專家就兩種Moderna雙價疫苗(原型株+BA.1、原型株+BA.4-5)及5-11歲兒童COVID-19疫苗追加劑接種建議進行討論。經評估疫苗臨床試驗安全性及有效性結果、國內外疫情風險以及疫苗供應情形等，自11月起開放12至17歲青少年接種「原型株+BA.1」作為追加劑使用，而莫德納BA.5次世代疫苗也通過核准，12歲以上國人均可接種。
指揮中心宣布，自11月1日起提供12至17歲青少年接種Moderna雙價疫苗「原型株+BA.1」作為追加劑使用，包含尚未接種追加劑及已完成單價疫苗追加劑接種者。而Moderna次世代BA.4-5疫苗，於26日經食藥署審核通過適用12歲以上，後續視疫苗供應情形提供12歲以上民眾追加劑接種使用。
5至11歲兒童COVID-19疫苗追加劑部分，BNT單價疫苗經食品藥物管理署核准適用於5至11歲兒童追加劑接種。追加劑接種間隔調整為至少3個月(12週，84天)以上。後續於Moderna雙價疫苗核准適用於6至11歲兒童追加劑後，提供已完成接種Moderna或BNT基礎劑，以及已接種單價BNT追加劑之6至11歲兒童使用；滿5歲且未滿6歲兒童，建議以單價Pfizer-BNT疫苗完成追加劑接種。
有關5至11歲兒童COVID-19疫苗追加劑，以及Moderna雙價疫苗(原型株+BA.1)及雙價疫苗(原型株+BA.4-5)接種作業實施時間，指揮中心將依食品藥物管理署核准情形、疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排另行公布。