台股9月跌11%！國銀狂砍大賣1365億 壽險業加碼慘住套房
台股今（2022）年9月大跌逾11%，金管會今（27）日公布整金融3業持有台股部位由8月的3.1兆元降到9月的2.6兆元，單月大減5千億元，除了市價減損的自然蒸發，主要是本國銀行大賣台股1365億元，將資金轉投資債券逾2800億元，增加未來利息收益，壽險業則逆勢續加碼台股逾30億元，卻也慘住套房。
台股9月跌跌不休，從15095點一路跌到13424點，跌幅達11%，根據金管會公布的金融業投資部位數字來看，本國銀行9月大舉減股增債，以持股部位來看，單月減碼2100億元，扣掉自然跌幅後，大賣台股1365億元，資金轉往債市加碼約2800億元。
至於壽險業台股部位也從1.8兆元降至1.59兆元，創下2020年3月以來新低，較8月底少了1946億元，國外股票亦持續減碼，到9月底投資總市值剩4244億元，也是金管會2019年8月公布此數字以來的新低點。不過，若以自然減損部位來算，壽險業等於逆勢加碼台股約34億元，已連續3個月加碼台股，只是各壽險業台股操作策略不一，一般認為整體壽險業9月可能是換股操作。
在券商部分，持有台股約594.36億元，今年前3季減少78.66億元；海外股票持有21.36億元，今年也減少17.3億元；海外債券持有約1370.94億元，今年則增加53.98億元。