獨／正妹實況主告酸民！竟是吸金上億詐欺犯 犯罪手法曝
知名正妹實況主蝴蝶兒，過去曾是《英雄聯盟》電競女子戰隊的好手，因甜美的長相，以及活潑可愛的性格，深受粉絲喜愛，卻也為她帶來不少酸民的批評。今（27）日蝴蝶兒PO文分享，她告網友告成功了，沒想到對方竟是一名詐欺犯，而且受害人數近百位，違法吸金上億，也讓她決定提供資訊，幫忙協助受害人。
蝴蝶兒今日透過個人臉書PO文分享，她2019年曾對一名辱罵她的網友提告「妨礙名譽」，而案件也確定告成，怎料，昨天晚上卻收到朋友告知，「被我告的人XXX，涉嫌詐欺罪，受害人數高達90人以上，金額則加總有上億」，目前對方疑似出境了。最後，蝴蝶兒也願意提供資訊協助受害人，「我這邊剛好有他的身分證跟住址，有需要幫忙的話可以跟我說一聲喔！」
貼文曝光後，粉絲紛紛給予鼓勵，「小蝶好棒」、「姑息罪人，只會讓他們為非作歹！」、「小蝶棒棒」、「太神啦小蝶」、「沒想到還能看到過去的柏禎」，但也有人提醒蝴蝶兒，「個資法注意一下。」另外，蝴蝶兒也向《NOWnews今日新聞》提供受害人的對話，並透露已經有人對該名詐欺犯，祭出100萬元的懸賞金。至於後續詳細情況，有待警方調查釐清中。（編輯：詹鎰睿）