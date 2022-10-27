頂尖車手從政之路 「車壇小清新」陳姿吟的斜槓人生

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從職業車手轉型當政治人物，陳姿吟坦言，「當初猶豫很久，但身邊的朋友、老師都認為我可以用不同身分為台灣體育盡一份力，同時還能服務更多人，因此5月才下定決心要投入選舉。」她也笑說，一開始告訴家人要從政，他們完全一頭霧水。
涉世未深的陳姿吟投入選舉，體會到政治的艱辛，不僅從早到晚都要拜票，還會受到攻擊和謾罵。她笑說，「從政之後才知道當選手很簡單，但我想這是必經之路，我希望能替自己家鄉盡一點心力。」
外型清新可愛的陳姿吟不僅會騎車，從小還是音樂班的學生，她也結合自己的背景，提出4大政見，包括「健康活力的宜蘭市 」、「友善婦幼的宜蘭市」、「藝術文化的宜蘭市」、「快樂童年的宜蘭市」，她說，「選上代表後一定會建請市公所籌辦國際管樂節，同時也要推動宜蘭的運動風氣。」
雖然決定要投入選舉，陳姿吟仍不會放棄騎車，剛從韓國登山車亞錦賽歸國的她，依然會參加KOM賽事，過去她每屆都有站上頒獎台(國內前6)，談到明天的賽事，她說，「這是KOM首次終點改在碧綠神木，加上里程少了25公里，配速一定跟以往不同，相信比賽前段強度就會拉高很多，我也會盡力維持在領先集團，才有終點一搏的機會。」
下週陳姿吟就要參加全國自由車錦標賽，此賽事也攸關國手資格，她笑說，「要選舉又要練車，蠟燭兩頭燒的確很辛苦，但至少內心很充實、滿足，無論比賽或選舉，都會盡力而為。」