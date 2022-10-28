Tiffany百億珠寶展登台！大秀20克拉心型鑽石項鍊搶眼
Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展磅礴登場，繼首站拉斯維加斯後、台灣成為全球巡迴第二站，聚焦全新BOTANICA植物綺境系列、傳奇藝術大師Jean Schlumberger史隆柏傑代表作、與不負「鑽石之王」美譽極盡珍稀的美鑽等三大主軸，一舉登台總價百億近300件臻品，邀來影后賈靜雯與男神楊祐寧，為璀璨花園綺境的奢美至臻之作揭幕。可近距離鑑賞全場最貴近2億的20克拉Type IIa心型切割鑽石項鍊，最具標誌性的石上鳥設計，更是齊聚史上最多達50款的龐大陣容，飽覽碩大的105克拉藍寶石、傳奇黃鑽等彩虹七色，及摩根石粉色共譜八色彩色寶石之最；其中首度來台的白鑽石上鳥胸針，可是15克拉DIF級，價格逼近台幣1億5千萬。
置身Tiffany & Co. 2022 BOTANICA植物綺境高級珠寶展，性感亮相的賈靜雯表示自己受奶奶影響，對牡丹的高貴華美最印象深刻，分享以前家中開餐廳，奶奶都會穿著旗袍又會刺繡，雖然當時牡丹也不容易買到，但常會形容給他們聽，「所以一直覺得牡丹雖然離我們很遠，但盛開得很美麗」。
賈靜雯直言植物珠寶系列充滿很多挑戰，每次欣賞Tiffany尤其史隆柏傑先生的作品，都覺得宛如藝術品嘖嘖稱奇，她今天身上佩戴以蘭花為設計的項鍊，是以形塑蘭花葉片線條為主，光藍寶石主石重逾38克拉，開玩笑稱戴上逾1億台幣「覺得脖子有點重」；而手上的蒲公英戒指則是鉑金鑲嵌單顆重逾1克拉艷彩紫粉紅色鑽石和白色鑽石，還比項鍊更貴重、近台幣1億5千萬。全身佩戴台幣總價值超過3億的珠寶現身，讓賈靜雯也忍不住讚嘆自己「整個人都在發光」。
透露平常和老婆很常逛花市的楊祐寧，表示自己會在某些紀念日訂花送太太，但坦言「喜歡歸喜歡，還是不太懂花的季節和搭配」，都是交給店家幫忙打理。令他最印象深刻的應該是「香水百合」，記憶中媽媽每次赴菜市場回來都會帶上一束，擺在家裡聞起來真的很香，楊祐寧還笑說「媽媽會很戲劇化地大讚『你看真的好漂亮、好香！』」
Tiffany 2022 Blue Book最新「BOTANICA植物綺境」系列皆為首次來台，壓軸登場的最終秋季篇章致敬植物之美，以紫藤流韻（Wisteria）、木蘭芳華（Magnolia）、旖旎之蘭（Orchid Curve）與傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger靈感設計四大主題，為品牌歷史中經典的花卉創作灌注全新生命力，綻放繁花盛開、如夢似幻的華美奇景。
如重新演繹古典珍藏庫中的紫藤花圖案，紫藤流韻系列以手工雕琢的藍玉髓及白玉髓，詮釋紫藤花瓣剔透漸變的色澤，並鑲綴梨形藍寶石與鑽石錯落其間，搭配經典緞帶設計的項鍊，更鑲嵌重逾32克拉丹泉石，典雅透亮，扣人心弦。「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）佩戴過的蒲公英造型項鍊，則在12克拉圓形明亮切割鑽石主石周圍，圍繞著公主式、玫瑰式、風箏式等各種切割鑽石，璀璨至極。
而Tiffany傳奇藝術大師Jean Schlumberger史隆柏傑展間，全新BOTANICA植物綺境系列運用繽紛彩色寶石，重現其熱愛探索的無限好奇心、與揮灑靈動想像力的天馬行空之作，本次登台的設計有過去罕見的單色寶石作品，甚至也呈現比以往更狂野奔放的生命力。Tiffany Schlumberger Trellis項鍊難得僅以鉑金鑲嵌綠松石及鑽石，簡潔呼應西方Something Blue幸福婚嫁的習俗，將綠葉設計成花圈般簇擁著新娘。
最具標誌性的石上鳥設計，更是齊聚史上最多達50款的龐大陣容，飽覽碩大的105克拉藍寶石、傳奇黃鑽、紅碧璽、綠註石、海水藍寶等彩虹七色，及摩根石粉色共譜八色彩色寶石之最；其中首度來台的白鑽石上鳥胸針，可是15克拉DIF級，價格逼近台幣1億5千萬。而珍貴獨特的Schlumberger Phoenix鳳凰造型胸針，以18K黃金及鉑金鳳凰造型鑲嵌藍碧璽、綠碧璽、多彩藍寶石及鑽石胸針，則是展現瑰麗色彩的灼灼活力，仔細看，眼睛下方還掛著一顆代表重生的綠松石眼淚，深具奧義。
享譽「鑽石之王」稱號的Tiffany，更匯聚珍稀奢華的「美鑽傳奇」，可近距離鑑賞全場最貴近2億的20克拉Type IIa心型切割鑽石項鍊，其中首度來台的白鑽石上鳥胸針，更是15克拉DIF級，價格逼近台幣1億5千萬。Tiffany 2022 Blue Book高級珠寶展，於10/27～11/3在台北藝術大學科技藝術館，以裝置藝術形式輝映總價近100億的近300件臻品。