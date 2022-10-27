遭踢出「候選名單」！謝和弦不服抗告 最高行今駁回確定
歌手謝和弦日前宣布將參選中正萬華區市議員，消息一出引發網友熱議，但他因毒品案判刑尚未執行完畢，經中選員會審查後撤銷資格，對此，謝和弦隨即聲請定暫時狀態假處分，不料仍被法院裁定駁回，本月20日謝和弦不服提抗告，今天（27日）再遭最高行政法院駁回確定。
據了解，中選會先前指出，第5選區謝和弦因毒品危害防制條例案，於111年6月23日經新北地院判決確定，處4年有期徒刑，如易科罰金以新台幣1000元折算1日，依111年9月6日台灣高等警察署刑案紀錄簡附表，其尚未執行完畢，核有公職人員選舉罷免法第26條第4款規定之情事，不得登記為候選人。
雖謝和弦主張中選會行政處分違法，且選舉將在今年11月26日舉行，10月21日抽籤日後，選舉公報及選票也將印製，故有急迫性，也有不可回復的損害，聲請定暫時狀態處分，認為中選會應將他暫列公告候選人名單，並於行政訴訟程序終結前，得以候選人身分參與選舉活動。
不過台北高等行政法院卻認為，謝沒有在選舉登記截止前（9/2）將刑事判決宣告刑所易科之罰金全數繳納完畢，其所受刑罰應屬尚未執行完畢，因此裁定駁回，經抗告，今天（27日）仍遭最高行政法院駁回確定。（編輯：陳苾暐）