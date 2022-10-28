IKEA驚見海洋世界！廢棄物搖身變鯨魚　互動體驗免費參加

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根據統計，到了2050年，海洋廢棄物將超過魚的數量，IKEA致力於永續環保發展，希望從海廢體驗屋中喚起消費者了解海洋垃圾污染的嚴重性，當走進體驗屋時會先看見蔚藍的海洋世界，接著再深入一步就會見到滿是廢棄物的海洋景觀，反差極大的對比，讓大家深刻體會到，海洋的美需要靠所有人共同維護。另外在展覽期間，與海廢體驗屋合照上傳至個人臉書並完成宣誓，依指示輸入環保行動，就有機會獲得價值1萬元的北海岸秘境一日遊。
宜家卡卡友更可在活動期間內免費參與「耍廢美術課」，利用淨灘海廢物為素材，發揮創造力和想像力，製作成生活中的實用小物，賦予海廢新生命。活動還特別設計了海廢心理測驗，透過問答剖析性格，尋找對應的海廢材料，讓海洋保育不僅簡單，更有趣味性！
【耍廢美術課】一起動手將廢物再利用！免費體驗課程
適合年齡：4-10歲
地點：新莊店、內湖店、新店店、台北城市店
日期：10/29(六)、11/5(六)、11/6(日)、11/11(五)、11/12(六)、11/13(日)
此外，屈臣氏也致力推廣環保愛地球，攜手媚比琳、艾瑪絲、好來等品牌，推出「空瓶回收計畫」，在指定門市設置回收箱，鼓勵消費者回收空瓶，即日起至指定門市回收艾瑪絲產品空瓶，除可獲得回收達成禮$50元購物金，還有機會抽中一系列好禮，活動只到2022/11/30止，數量有限，贈完為止。此外，屈臣氏「隨手攜袋」活動持續進行，只要民眾自備購物袋至屈臣氏任一門市消費，不限消費金額即回饋寵i會員點數300點(等同現金$1元)，活動推出之後回響熱烈，幫助民眾養成自備購物袋的好習慣，於日常生活中做到減塑愛地球。