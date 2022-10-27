12-17歲可接種莫德納次世代！北市衛生局：明起開放預約
昨天（26日）食藥署審查BNT、莫德納「BA.5次世代疫苗」EUA通過，預計首批莫德納次世代雙價疫苗，最快11月上旬會到貨60萬劑，自11/1起提供12到17歲青少年接種Moderna雙價疫苗（原型株+BA.1）追加劑使用，對此，稍早台北市衛生局也宣布，將從明天（28日）開始正式開放平台預約。
食藥署表示，經過專家會議整體評估，國內目前主要流行的病毒變異株為BA.4/5，在緊急公共衛生需求的考量下，同意依據《藥事法》第48條之2，核BioN-Tech BA.1及BA.4/5雙價疫苗與Moderna BA.4/5雙價疫苗的專案輸入，適用於12歲以上青少年及成人之主動免疫接種，作為追加劑使用，在國內已專案核准的新冠疫苗基礎接種或追加劑後，間隔至少3個月施打。
另外指揮中心今日也宣布，18～49歲的青壯年族群若想打第4劑疫苗追加劑，若經醫師評估不適合接種mRNA疫苗，或者希望選擇其他種類疫苗，可以選用國內核准之其他單價疫苗作為追加劑接種，不過仍須符合間隔12週以上。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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