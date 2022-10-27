抵淡水視訊林佳龍　蔡英文：有台中經驗、新北一定做更好

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林佳龍辦公室今日晚間於淡水捷運站後方廣場舉辦「新北大翻新聯歡晚會」淡水總部成立大會，雖然林佳龍昨日確診，但蔡英文仍到場與林佳龍視訊連線；另包括國策顧問呂子昌、張秋海、前立委呂孫綾、李顯榮、前淡水鎮黨部主委鄭振豐、多位在地里長都出席力挺，在坐月子的議員鄭宇恩「人偶」、議員候選人彭莉惠都到場爭取鄉親支持。
即便晚間偶有風雨，這場在淡水捷運站後方廣場舉辦的聯歡晚會仍吸引爆滿支持者相挺，展現綠營團結氣勢。
今日擔任林佳龍第一號分身的戰區指揮官、前立委呂孫綾表示，這段時間他陪著林佳龍掃街拜票，感受到鄉親對林佳龍滿滿的期許和祝福，「選對人、會做事」，即便這次選舉非常艱辛、對民進黨而言是苦戰，但因為受到許多鄉親朋友的支持，大家沒有放棄、會繼續努力。
呂孫綾說，林佳龍擔任交通部長期間，知道淡水人的期待和盼望、知道淡江大橋對北海岸鄉親長輩非常重要，而且林佳龍不只爭取淡江大橋、還關心爭取 26 年都無法完成的的淡北道路、加上行政院長蘇貞昌全力支持新的「關渡新橋」興建預算，大家共同努力解決淡水交通問題。
視訊致詞的林佳龍指出，這幾年很榮幸能參與推動淡水地區建設，淡江大橋兼具交通、觀光功能，並且預留和輕軌共構空間，除了公共運輸功能外還能立體化聯外道路、進一步改善交通。他說，台 64 線可以往北銜接淡江大橋、打造一條立體匝道，另外開闢淡江大橋通往淡金公路聯絡道，成為淡水西側通往新北市區的外環線，「打通任督二脈」，這是經過交通專家研究，打造外環線來分流可能經過淡水市區的車流。
林佳龍也提出「北海七星計畫」，涵蓋交通、觀光、產業發展，讓北海岸、東北角、淡水河北側串連成世界級的觀光景點，淡水河北側交通路網可以讓觀光大翻新，若交通便利，人流、物流、金流就會因為車流能匯流，「淡水地區不會再被邊緣化」。
林佳龍說，新北市升格 12 年沒升級，因為原來鄉鎮地區被邊緣化，鄉鎮市長代表會被廢除後缺乏城鄉均衡發展、偏鄉缺乏自治資源，因此他認為，新北市要作為首都圈領頭羊，一定要促進城鄉均衡發展、推動廣域治理。
林佳龍也向現場鄉親報告「淡海新市鎮實驗場域」，他在擔任交通部長時推動無人載具，包括智慧車、電動車、台灣開放式場地對未來產業能吸引高科技投資、人才，讓淡海二期發展成台灣最美麗的智慧城市、智慧交通地區，加上台北港設立智慧汽車物流中心帶來龐大汽車產業，從汽車製造、組裝、測試、驗證，到未來 AI、大數據運用，「相信台灣電動車產業會在世界上成為另外一座護國神山」。
林佳龍感性說道，雖然沒辦法到現場，但連線參與「仍然滿滿感動」，成千上萬分身都出來要幫助他，包括明天前文化部長鄭麗君也會在新莊做他的分身掃市場、以及來自全台各地許多民意代表，希望鄉親支持鄭宇恩、彭莉惠「兩席全上」、民進黨議會過半。
林佳龍強調，過去 20 年做不到的建設已經陸續完成，未來 10 年要開展新的交通建設，包括捷運路網延伸、公路網打通目前瓶頸做分流，讓淡水地區能有更多車流，帶來產業、就業發展機會。
蔡英文上台致詞時，特別轉頭和大螢幕上的林佳龍打招呼問候，「看起來佳龍不錯啊，給他拍手鼓勵鼓勵好不好？」蔡英文說，距離選舉剩下 30 天，他昨晚結束台北市長候選人陳時中的活動後回家得知林佳龍確診，林佳龍說還是要繼續拚下去，因此今天「總統本人來了，來代替我們的佳龍」。
蔡英文感謝新北的朋友站出來力挺林佳龍，雖然本人確診，但她和林佳龍團隊會繼續拚、繼續衝，希望所有新北鄉親在最後階段一起動起來當林佳龍的分身、用力拉票。
蔡英文說，自己對新北有很深的感情、很大的期待，因此在挑選新北市長候選人時「真的用了很大很大心力」，覺得最適合的市長人選就是林佳龍，為了說服林佳龍參選「我一次一次跟他談」，因為林佳龍是青壯世代裡面受過最好教育、歷練最多的一位，若來做新北市長一定會很好。
蔡英文表示，新北幅員廣闊、人口最多，具備良好條件和龐大發展動能，可以成為國際級的城市，但新北升格 12 年來看不到新格局、新樣貌，「新北的進步不能再等下去、新北的機會也不能再浪費下去」，現在做不到的，換有能力、有經驗、有規劃、有國際觀的林佳龍來做，一定能讓新北大翻新。蔡英文推薦，林佳龍歷練完整，經歷對國家發展宏觀視野的國安會諮委、可以有效跟大家溝通的行政院新聞局長、立法委員，作為雲林子弟的林佳龍從零開始，到台中十年磨一劍選上台中市長，這次為新北帶來很多政見，「讓他來發揮，有了台中經驗，這次一定做得更好」。
蔡英文說，林佳龍是「台灣智庫」的創辦人之一，不只是他一個人在規劃新北，是有一群專業的學者專家在協助進行城市的治理規劃，因此林佳龍提出的政見、對新北的願景藍圖都很務實、對症下藥、而且一定做得到。
蔡英文表示‧林佳龍在交通部長任內解決歷經多任新北市長都無法有效解決的淡水交通問題，近期也跟北北基桃市長候選人聯合推動「首都圈聯合治理」，要用更大的格局，把區域內的交通、產業、治水以及環境議題，做更整體、更符合未來需求的規劃，她說「他很看好這個政策」，希望讓首都圈連一線、一起大翻新、一起邁向國際級大都會。
距離選舉只剩1個月時間，蔡英文呼籲現場所有朋友一起協助宣傳、說服更多人，選出有能力、有執行力的市長，「大家一人拉十票，讓新北大翻新、翻新更有力」，蔡英文也請鄉親支持 18 歲公民權修憲複決，在 11 月 26 日投票日當天，「1 號林佳龍一票、18 歲公民權一票、民進黨議員一票」，讓中央地方一條心、新北一定大翻新。