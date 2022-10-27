周江杰關心兒童醫療：溪南、溪北都要有兒科緊急醫療服務

▲民進黨新竹縣長候選人周江杰（右）關心兒童醫療，他提出溪南、溪北都要有兒科緊急醫療服務的政見。（圖/周江杰團隊提供）
▲民進黨新竹縣長候選人周江杰（右）關心兒童醫療，他提出溪南、溪北都要有兒科緊急醫療服務的政見。（圖/周江杰團隊提供）

業務處/綜合報導

2022-10-27 22:24:49

立法院社會福利及衛生環境委員會今（27）日到新竹台大分院生醫醫院竹北院區，考察「新竹縣兒童醫療資源整備情形」，民進黨新竹縣長候選人周江杰也到場關心，他強調，針對縣內年輕家庭最關心的24小時兒科緊急醫療服務，不能只有溪北地區提供，他當選後上任會極力向中央爭取在生醫醫院竹東院區也提供這項服務。
民進黨不分區立委、醫師邱泰源支持周江杰這項政見，他強調，生醫醫院第二期工程正在準備進行中，其中包括醫護宿舍，順利完工後可望增加常駐醫護人力，可望在竹北院區、竹東院區都提供24小時兒科緊急醫療服務。
衛生福利部表示，新竹地區的「周產期與兒童緊急醫療照護」，以生活圈模式由位於新竹市的新竹馬偕醫院建構共同照護網路，該院提供兒童24小時急診服務，另補助新竹縣的東元綜合醫院提供24小時兒科（含新生兒及早產兒）緊急醫療服務。
衛生福利部另也表示，新竹縣自109年起辦理幼兒專責醫師制度計畫，截至111年6月成果為參與院所35家、專責醫師57人、收案幼兒5875人，照護涵蓋率為39.01％。
周江杰表示，目前在新竹縣內固定有在執行24小時兒科緊急醫療服務而非輪診的，就只有溪北地區的東元綜合醫院，光是竹北市這邊就不足了，孩子不舒服、家長臨時有需要，還得帶孩子跑到新竹市去，另外溪南地區沒有這樣的服務，溪南家長得開更遠的車才能帶孩子看急診。
周江杰強調，蔡英文總統在參加他競選總部成立大會時就表示，中央執政團隊很努力，要把新竹縣打造成醫療生技產業重鎮，所以在竹北設立台大分院，也促成台大醫院新竹、生醫園區和竹東分院，整併成新竹台大分院，提供縣民更好的醫療服務。
周江杰說，他當選上任後，會配合中央的這項政策，爭取在新竹台大分院生醫醫院的竹北、竹東院區，都提供24小時兒科緊急醫療服務，這樣不但增加了溪北地區的兒童緊急醫療服務能量，也讓溪南地區有了一個就近的服務據點，讓家長不必半夜長途跋涉，也能很方便、很迅速帶孩子去給醫生看了。

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