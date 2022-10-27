周江杰關心兒童醫療：溪南、溪北都要有兒科緊急醫療服務

民進黨不分區立委、醫師邱泰源支持周江杰這項政見，他強調，生醫醫院第二期工程正在準備進行中，其中包括醫護宿舍，順利完工後可望增加常駐醫護人力，可望在竹北院區、竹東院區都提供24小時兒科緊急醫療服務。
衛生福利部表示，新竹地區的「周產期與兒童緊急醫療照護」，以生活圈模式由位於新竹市的新竹馬偕醫院建構共同照護網路，該院提供兒童24小時急診服務，另補助新竹縣的東元綜合醫院提供24小時兒科（含新生兒及早產兒）緊急醫療服務。
衛生福利部另也表示，新竹縣自109年起辦理幼兒專責醫師制度計畫，截至111年6月成果為參與院所35家、專責醫師57人、收案幼兒5875人，照護涵蓋率為39.01％。
周江杰表示，目前在新竹縣內固定有在執行24小時兒科緊急醫療服務而非輪診的，就只有溪北地區的東元綜合醫院，光是竹北市這邊就不足了，孩子不舒服、家長臨時有需要，還得帶孩子跑到新竹市去，另外溪南地區沒有這樣的服務，溪南家長得開更遠的車才能帶孩子看急診。
周江杰強調，蔡英文總統在參加他競選總部成立大會時就表示，中央執政團隊很努力，要把新竹縣打造成醫療生技產業重鎮，所以在竹北設立台大分院，也促成台大醫院新竹、生醫園區和竹東分院，整併成新竹台大分院，提供縣民更好的醫療服務。
周江杰說，他當選上任後，會配合中央的這項政策，爭取在新竹台大分院生醫醫院的竹北、竹東院區，都提供24小時兒科緊急醫療服務，這樣不但增加了溪北地區的兒童緊急醫療服務能量，也讓溪南地區有了一個就近的服務據點，讓家長不必半夜長途跋涉，也能很方便、很迅速帶孩子去給醫生看了。
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