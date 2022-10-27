不滿分手！健身教練「勒斃前女友」輕生獲救　法院判決曝

▲一名35歲的張姓男子，因不滿黃姓女友提出分手，竟以搬家為由，約出黃女回到共同租屋處，並趁對方背對時，徒手將人勒斃。（圖／翻攝畫面）
▲一名35歲的張姓男子，因不滿黃姓女友提出分手，竟以搬家為由，約出黃女回到共同租屋處，並趁對方背對時，徒手將人勒斃。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-10-27 23:32:39

新北市板橋今年2月傳出情殺命案，一名35歲的張姓男子，因不滿黃姓女友提出分手，竟以搬家為由，約出黃女回到共同租屋處，並趁對方背對時，徒手將人勒斃，事後再持刀自捅試圖輕生，但送醫搶救後幸運撿回一命，案經新北地院審理，日前依殺人罪判處無期徒刑，全案可上訴。

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據了解，張男與黃女同為健身教練，交往期間2人同住於板橋區金門街某社區，但今年2/7雙方分手後，張男仍不斷透過簡訊、電話騷擾黃女，甚至在網路上搜尋殺人方法，並向友人說出「剛剛約她回家吃飯，看她的笑容，我下不了手，這跟我計畫的不一樣」等語。

▲新北地方法院。（圖／翻攝自google map）
▲新北地院合議庭認為，張男犯後除未獲得黃女家屬諒解，也沒有悔悟，因此依殺人罪判他無期徒刑。（圖／翻攝自google map）
今年2/22下午4時許，張男藉口整理私人物品，將黃女約回租屋處，並趁其不察動手殺人，隨後傳訊給友人指出「我想要和她一起永遠留在這間房子裡」、「幫我照顧我媽與處理後事」，便持刀自戕。

友人驚覺不對勁急忙打電話報案，警消破門進屋後，才赫見2人躺在臥室床上，黃女已無生命跡象，送醫宣告不治；張男則手持刀、胸口有2處刀傷，床單沾滿血跡，搶救後無大礙。

雖張男偵訊時對於犯行均坦承不諱，但卻不斷合理化自己的惡行，還認為黃女新男友比不上他，因此今年6/13新北地檢署偵結後，依殺人罪嫌將之起訴，同時建請法院量處適當之刑。

案經審理，新北地院合議庭認為，張男在事發前2個月曾對黃女動粗，讓其承受極大精神壓力，進而導致感情生變，但張男卻未反省自己的行為，反倒是強扣「對感情不忠」的帽子在黃女身上，犯後除未獲得黃女家屬諒解，也沒有悔悟，因此依殺人罪判他無期徒刑，可上訴。（編輯：陳苾暐）

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