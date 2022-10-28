去年賣爆！Mister Donut聯名GODIVA　甜甜圈「買9送3」

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將大家熟悉最愛的GODIVA經典巧克力風味，再搭配引出豐富層次感的濃郁榛果、酸甜莓果及醇厚伯爵3款風味內餡，5款聯名新作中就有4款甜甜圈砸重本奉上雙重內餡，實在太誘人啦。而甜甜圈體的部分則使用新亮相的Mister Donut Japan巧克力蛋糕圈，以及波堤圈、波堤三款口感圈體，並佐以蔓越莓果乾、黑森林刮削、可可碎粒豆等精緻食材點綴，豐富口感又增加風味。
去年全球才首創聯名開賣的Mister Donut x GODIVA甜甜圈，把醇厚苦甜的大人系GODIVA黑巧克力，融入Mister Donut當家招牌Q彈波堤甜甜圈，還奢華放上整片GODIVA Logo巧克力片，才上市6天就賣爆停售，後續雖然緊急補貨回歸，卻是每天搶破頭一顆難求，讓不少粉絲大崩潰都還沒吃到就結束了。今年究竟有哪些精彩可吃的新款，趕快來看看。
Mister Donut聯名GODIVA的5款奢華可可季限定甜甜圈中，使用全新Mister Donut Japan巧克力蛋糕圈的「GODIVA莓果黑巧蛋糕圈」及「GODIVA伯爵黑巧蛋糕圈」，前者將濃郁巧克力蛋糕圈剖半，內餡擠滿女生最難以抵擋的酸甜「藍莓果餡」及香醇「苦甜巧克力風味鮮奶油」，表層再撒上蔓越莓乾及精緻菱形可可線條；後者則特別將伯爵茶融入卡士達醬中，以茶香交織濃郁「苦甜巧克力風味鮮奶油」，在品嚐濃郁巧克力風味後，尾韻散發醇厚伯爵茶香氣，醇厚香濃。
把Mister Donut微流心巧克力甜甜圈餡料風味升級的「GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈」，特選富有榛果香氣的「焦糖榛果卡士達醬 」搭配「可可卡 士達醬」，雙重內餡連中間都填滿，表面再舖上一層可可碎粒豆，一口咬下可要小心內餡會爆漿流出，滑順風味一口接一口。當家招牌波堤則有兩款可選，「GODIVA經典可可波堤」淋滿GODIVA經典巧克力風味沾醬，是苦甜醇濃的大人係巧克力風味味，雙雙榮登耐吃經典寶座。
除了GODIVA聯名款，Mister Donut也同步推出5款限定甜甜圈，波堤系列使用日本可可沾醬，並於內餡再加入香甜不膩鹽焦糖及富含堅果香氣的濃郁榛果，主打焦糖榛果＋巧克力鮮奶油、巧克力沾醬＋可可鮮奶油風味。首推裹滿楓糖棕色鹽焦糖可可沾醬的高顏值「杏仁鹽焦糖巧克力波堤」，及將巧克力波堤剖半後擠滿榛果鮮奶油內餡，表面裹上牛奶巧克力風味沾醬、帶殼杏仁碎及香醇可可粉的「榛果夾心巧克力波堤」；2款經典Q彈巧克力波堤則沾上Mister Donut日本可可醬後，再分別撒上可可碎粒豆的「可可碎粒波堤」及香醇微苦可可粉的「生可可波堤」；最後擁有泡芙口感的法蘭奇，則搭配榛果鮮奶油並外層沾附鹽焦糖巧克力風味沾醬，組成「鹽焦糖榛果法蘭奇」。
Mister Donut聯名GODIVA甜甜圈重磅回歸奢華可可季，預計11/1限量開賣、首6日竟還祭出「買9送3」優惠！11/1(二)～11/6(日)只要任選9個甜甜圈／點心，含1款指定商品，其中3個就由Mister Donut招待。提醒大家，指定商品為GODIVA經典可可波堤、GODIVA經典可可波堤圈、GODIVA榛果焦糖可可碎粒波堤圈、GODIVA莓果黑巧蛋糕圈、GODIVA伯爵黑巧蛋糕圈、可可碎粒波堤、濃可可波堤、杏仁鹽焦糖巧克力波堤、榛果夾心巧克力波堤、鹽焦糖榛果法蘭奇；限贈39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。