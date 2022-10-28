連趕2場後援會成立大會　彌陀12里長到齊力挺陳其邁連任

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陳其邁彌陀後援會今晚7點在塩埕過港代天府廟埕舉行成立大會，現場座無虛席，包括立委邱志偉、議員高閔琳、彌陀後援會會長吳鐘添和總幹事張清安等人站台力挺，陳其邁7點多到達會場，受到熱情支持者夾道歡迎。
彌陀區光和里里長林清火表示，彌陀已經好些年沒有看到這樣的盛會，「難得看到這麼多人都站出來，應該是有史上頭一遭，這都是其邁市長照顧地方，施政不分藍綠的結果，鄉親都看在眼裡」，彌陀鄉親以最具體的行動力挺陳其邁市長連任。
彌陀後援會吳鐘添會長致詞時表示，陳其邁市長上任後，對彌陀的建設與觀光不遺餘力的支持，而且市長重視漁民，不分冬天夏天，天氣一變化就來巡魚塭，用心照顧地方鄉親。
在橋頭後援會大會上，橋頭農會總幹事、橋頭後援會會長陸清海致詞時說到，陳其邁這兩年認真、打拼建設，橋頭鄉親都看在眼裡，市長讓橋頭未來有更好的發展，過去橋頭是民主聖地，這次橋頭也不意外，鄉親要繼續相挺陳其邁再拚四年。
陳其邁也強調，自己是縣市合併後第一個在地市長，市民大大小小的事都是自己心裡的大事，談到自己擔心漁民，也操心農民，「讀書的我也擔心、公園我也擔心，連女性市民懷孕我也操心！」不忘宣傳近日市府推出「好孕專車」補助孕婦搭乘計程車產檢。
陳其邁細數上任後在海岸線投入的經費、建設，南寮漁港、海岸線今年6月整建完工，花費數千萬，包括海岸光廊、景觀台、彩繪防波提等等，在高雄要跟情人約會就要到彌陀。自己兩年拚四年，海岸改善好了，也完成疏浚，漁港整建工程也會在2024年完工，南寮漁港不只要是高雄第一，也要是全台第一。