大林煉油廠暗夜大火　陳其邁撂重話：處最重罰500萬

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現場共出動26部各式消防車、50人前往搶救，煉油廠的消防隊也同步出動，現場火勢在23時42分已完全獲得控制，沒有擴大延燒之虞，持續出水降溫中，中油管線所有原料也已經切斷，讓管線殘餘原料自然燃燒完就可以解除狀況，現場無人員受困受傷。
環保局長張瑞琿指出，目前小港區主要風向為東北風，主要以臨海工業區內中亨街周遭感測器有出現高值情形，而下風處感測器尚無升高情形，空品狀況尚可，PM2.5指數稍高，目前持續監控中，至於是否會開罰，張瑞琿說，有拍攝現場狀況，將會依照空汙法開罰。
大林煉油廠廠長廖本源則表示，廠區作業必須把氫氣往上提，今日下午5點多曾了解是否有洩漏情形，現場回報沒有，氫氣再往上提過140的過程中，現場就出現爆炸聲，當時是晚間22時20分左右，目前已將管線切斷隔離，燃燒物燒完火勢就會逐漸熄滅，現場持續灑水冷卻中。
高雄市長陳其邁則指出，現場第三重油加氫脫硫工廠正在進行歲修，開爐氫氣重建加壓過程中起火，造成管線內油氣燃燒，現場確認燃燒氫氣未有硫化氫燃燒，剩餘管線油氣槽火燃燒完後火勢就會熄滅，針對這起事情，高雄市政府勞工局、環保局等單位都會處以最重罰，環保局將依空汙法處以500萬罰鍰、勞工局則依違反相關工安規定罰30萬，第三重油加氫脫硫工廠全面停工檢查，安全無虞後才准復工。
陳其邁說，中油應該沉痛檢討，在工安方面不得再有任何閃失，多年以來的工安事件已經引起大林蒲居民恐慌，多位里長也到場傳達里民心聲，陳其邁也在現場撂重話指「中油非常不應該」；至於遷村問題，因為目前進入選舉期間，選舉後就會再立刻啟動相關遷村程序，大林蒲周遭都是石化工廠、空氣品質不佳安全風險也較高，遷村是大林蒲居民共識，希望有更好條件、住到更好的環境。