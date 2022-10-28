高球／鐵桿準、開球穩　洪瑞誠穩居領先

總獎金新台幣315萬元的2022高雄公開賽在髙雄(澄清湖)高爾夫俱樂部第二回合，洪瑞誠穩定出擊，打出低於標準桿兩桿的70桿，以兩回合總桿低於標準桿九桿的135桿，繼續保持單獨領先。
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持續領先的洪瑞誠此回合的推桿雖然不如昨天好，少了兩推，但還是有不錯的27推，加上鐵桿發揮比昨天理想，開球仍然很穩定，全場抓下四鳥二柏忌，除了第17洞的24呎長推抓鳥，另三鳥都是9呎內小鳥推桿；他的第10-12洞連三洞都是6呎內的小鳥推桿，可惜都是擦洞而過，錯失抓鳥。他說，仍是順順地打，雖然有五個洞未成功打上球道，不過大都落在長草與球道邊，影響不大，今天盡力開球在球道上的執行力還不錯。
謝東宏推桿依然夠準，27推，開球上球道成功率百分百，鐵桿表現普通，抓下五鳥一柏忌，以第10洞的18呎是最遠小鳥推桿，第8洞也是12呎的小鳥推桿。其他都是7呎內小鳥推桿。不過他表示，最經典的一洞是第9洞三桿短洞，開球打到沙坑壁上，只能用直上往下劈砍式打出，結果「運氣好」打到洞邊，救帕成功，是此回合打得最好的一洞。
高藤開球丶鐵桿與推桿均佳，抓下七隻小鳥無柏忌，以第16洞的36呎長推抓鳥是精采之作，其他有兩洞都是24呎老鷹推桿雖然沒推進，但也輕鬆抓鳥。他指出，開球只失誤一個洞沒成功打上球道，並有14個洞成功打上果嶺，28推。他說：「高雄球場沒什麼風，打起來很順暢，我也充份利用較佳球位的大會規則，打出了好成績！」
林文堂繼續展現台灣一哥的豐富實戰經驗，他說，雖然此回合的推桿沒有昨天好，多了三推30推， 有六個洞都是6呎左右的小鳥推桿沒抓到，不過木桿開球比昨天好，鐵桿也OK，抓下二鳥無柏忌，以第15洞的12呎小鳥推桿最遠。
他表示，球場果嶺的草到了下午，比較長一些，速度也稍變慢，自己設定的推桿力量沒有那麼順手，很多洞都涮鍋沒推進很可惜，不過第九洞三桿短洞長190碼，以六鐵開球未能成功打上果嶺，切球上果嶺，距洞7呎，一推救帕是今日代表作。
而陳裔東今天的木桿丶鐵桿與推桿都平均發揮水準，27推與13個洞成功打上果嶺及開球只有三個洞失誤沒有打上球道，助他打出五鳥一柏忌；五鳥都是12呎內的小鳥推桿；第10洞五桿長洞，以四鐵開球，第二桿打進距旗洞135碼的沙坑，第三桿未能成功打上果嶺，保帕的6呎的推桿又失手，吞下唯一柏忌，比較可惜。
兩回合結束，大會取總桿高於標準桿五桿的149桿以內共59名選手（無業餘選手）晉級28日與29日後兩回合決賽。