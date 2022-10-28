台股早盤跌逾80點、失守12900點關卡 台積電下挫6.5元
美股27日4大指數漲跌互見，其中，道瓊指數小漲作收，那斯達克指數卻下跌1%以上，日、韓股市今（28）日齊跌，台北股市也開低，早盤跌逾80點，最低一度跌至12843點，權值股台積電早盤跌6.5元，來到378.5元，其他重要電子股多呈疲弱走勢。今日盤面焦點為矽智財相關概念股走勢強勁，航空族群表現不俗，長榮航、華航皆漲逾1%。
美股4大指數走勢分歧，道瓊指數上漲194.17點，漲幅0.61%，收在32033.28點。那斯達可指數下挫178.32點，跌幅1.63%，收在10792.68點。標普500指數下跌23.30點，跌幅0.61%，收在3807.30點。費城半導體指數下跌35.74點，跌幅1.50%，收在2340.60點。
台北股市今日開低，早盤跌逾80點，最低一度跌至12843點，失守12900點關卡，晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤跌6.5元，來到378.5元。而同樣為晶圓代工的聯電跌1.53%，來到38.65元，世界先進與力積電則下跌約1%。
其他重要電子股如聯發科下挫約2.72%，來到573元。南亞科、鴻海、緯創、旺宏走勢皆疲弱，日月光、和碩、宏碁、華碩則走揚。
今日盤面焦點為矽智財相關概念股，如創意強漲逾4%，智原、晶心科漲約1%；航空族群表現不俗，長榮航上漲1.89%，華航則漲1.16%，觀光股的華園早盤飆漲停，國賓、第一店也都小漲約1%內。