名家論壇》朱駿／「世界民主運動」名不副實

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有意將台灣類比烏克蘭
在蔡英文的講話與這次會議的宣傳文字中，明顯有意將台灣與烏克蘭深度連結，明顯將兩者處境聯繫類比，吳釗燮與烏克蘭國會外交委員會主席對談更強化了這種印象與氛圍，對台灣真不是個好兆頭。當烏克蘭戰爭發生後，民進黨政府多次認為，台灣不是也不能世烏克蘭，如今的言行前後矛盾。這次大會成了「類比台灣為烏克蘭串聯大會」。
以俄羅斯與烏克蘭處境為對照組，類比兩岸之間的關係，顯然忽略了俄、烏是兩個民族的主權獨立國家，而兩岸之間是「一個中華民族與一個中國」主權內兩個政治實體的關係，連美國人迄今都不敢否定「一個中國政策」。這種不符合事實基本面的對照類比根本是錯誤的類比，錯誤的類比就是低級的邏輯錯誤。從這種低級的邏輯錯誤所延伸出的命題必然也靠不住，接受這種邏輯指導的舉措只會是造成各種傷害的錯誤作為。這次的大會似乎不是推動民主治理，倒有幾分營造戰爭氛圍的嫌疑。
不過，兩岸之間確實有戰爭的風險，對於戰爭的殘酷本質，烏克蘭之戰足以為鑑，但是兩岸之間關係的本質與俄烏之間關係不同，客觀形勢的性質與處理此形勢的方式自然也應不同，台灣執政者不應該自己往錯誤的道路上撲進，為他人營造台海的戰爭氛圍，這只會增加傷害台灣人民的風險。
美國對台有採「烏克蘭模式」的嫌疑
對照近一年多的情勢發展與美方的作為，美國拜登上台後多次宣稱「鼓勵兩岸和平解決方案」，顯然是欺騙的空話，台灣與大陸地理上那麼靠近，緩不濟急，美國官方與學界對台海的討論皆圍繞軍事嚇阻或反擊，恰恰折射出美方真正的意圖。限制台海以和平方式解決問題，其實是以和平為託辭、包藏難以明言之刺激戰爭的禍心。
台海若有戰爭，台灣是標的，自然是戰事發生的中心，美國已有取自「烏克蘭模式」不直接介入的經驗，可以輕易從此模式延伸，根據台灣的情勢重新調整「烏克蘭模式」，派生出「台灣模式」，縱使「出兵」只是在外圍做做樣子，以假動作牽制共軍罷了，真正受砲火洗禮的是兩岸人民與官兵，美國人是等著撿便宜的觀眾。
美國在川普任內拋棄長期在伊拉克北部的庫德族戰友；拜登上台，迅速拋棄在阿富汗的戰友，一走了之。如今，去年被留下的當地曾經受海豹部隊訓練的阿富汗特戰隊員已改投俄羅斯懷抱，在烏克蘭利用美國訓練他們的戰技為俄羅斯作戰，對手也是受美國訓鍊多年的烏克蘭部隊。美國戰技對打，真是諷刺！烏克蘭人與阿富汗人有地方跑，若台海真有戰事，台灣四面環海，人口密度超高，我們有地方躲嗎？
和美國這樣混下去的結果常常是戰禍上身，只能是被當炮灰與戰爭工具，台灣的政治人物難道看不到這些血淋淋的事實嗎？台灣朝野政治人物應該要有一個基本的認識，台美的量級差太遠，雙方若共同從事一項工作，基本上絕無可能是真正意義上的合作，必然是台灣被迫被牽著鼻子走。特別是在軍事領域，如果台灣有意借美或引美對抗大陸，就是會變成自乾五報效美國的戰爭工具，就有引火上身的高風險，客觀結構與形勢使然，不必不好意思承認。因此，無論如何困難，台灣必須要有獨立自主的戰略。
兩岸的問題必須政治對話
若為台灣人民的利益著想，武力不是兩岸關係中該被考量的重要解決辦法。當年蔣介石已有「三分軍事，七分政治」之說，在今天，恐怕軍事的份量要再大幅下降，才符合事實基本面的內在要求。
以阿富汗與烏克蘭的教訓為借鑑，台灣當局不論誰當政，都應該要以止戰為第一要義，台灣人民也要這種基本認知，發乎聲響，形成輿論，才能真正構築防止戰禍的基礎。盱衡今天全球、中美與兩岸的情勢，台灣要防止戰禍的第一個基本動作就是和美國保持「適當」距離。「不對稱作戰」只是幻想，是美國發展新型態戰爭的試驗品，台灣就是白老鼠。
只要稍有常識就知道，開啟政治對話，和平就有機會與持續的基礎。兩岸應該進行對話，而且是深層的政治對話，那怕這種對話在初期會產生激烈的言語交鋒，都比現在的情況好得多，因為有對話，就大有機會排除戰爭，激烈的對話更可以激盪出雙方調整的模式與方案，談得多了，模式與方案就會越來越符合雙方的需求，也就令戰爭越來越多餘。何況，對話不是投降，是台灣發揮政治戰略的絕佳平台。民進黨主張沒有前提的對話，本質上是以此為藉口故意排除雙方對話的可能，以此為遮擋，讓他們能夠一邊倒地與美國勾結，遂其私慾罷了，承擔費用與風險的是台灣人民。
民進黨以文宣論述起家，自認為論述能力了得，為何不敢在談判桌上與中共論爭民主，偏偏要當美國人的新型戰爭試驗品，讓人民官兵當炮灰？沒道理！
世間不存在沒有前提之事
人世間大小事務都存在因果關係之中，不可能存在沒有前提之事，至少我們都活在不斷積累的事實之中，事實基本面就是我們生命存在與發展的前提，根據事實的基礎展開對話，天公地道。堅持不可以有前提，就是以龜毛兔角之事為口實推卸責任，可能是心中怯懦但不敢坦白承認。
美國人不論內心如何地想搞一中一台或兩個中國，但迄今仍不敢說台灣是主權獨立的國家，或再承認中華民國，而是一直堅持「一個中國政策」，歐盟也堅持「一個中國政策」，顯然，兩岸的現狀雖然互不隸屬，互不為代表，但同屬一個中國。民進黨為何不敢接受事實基本面？如果那麼愛美國，何不就以美國與歐盟事實存在的「一個中國政策」為基礎進行對話，在談判桌上根據事實和中共對嗆「一個中國不是中華人民共和國」，為台灣爭取對等地位？這種膽小怯懦的表現能保衛中華民國嗎？令人懷疑！
●作者：朱駿／時事評論人
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