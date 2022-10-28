奈格颱風今明兩天最強！路徑向西調整 北台灣大雨躲不掉
昨（27）日生成的今年第22號颱風「奈格」目前持續向西往呂宋島移動，週末將北轉往上，中央氣象局預估最新預測則修改了先前的路徑預報，整體路徑都往西偏移，而目前各國預測的路徑仍有許多分歧，大多是「通過呂宋島」後逐漸往北轉，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，今明兩天奈格往西移動強對會持續增強，路徑上「何時轉、角度有多大」雖然決定其對台灣影響大小，但無論如何，下週迎風面北部、東北部勢必會有大量雨勢發生，且可能比預期的還大，提醒民眾應事先做好防災準備。
吳德榮表示，奈格颱風隨著時間發展，其路徑也不斷在調整更新，大部分的電腦模擬顯示，奈格會在通過呂宋島後再北轉靠近台灣，持續向西不北轉的機率相對較低，詳細路徑要到週末後才較明朗，不過吳德榮強調，以近期的天氣狀況證明，「颱風不用很靠近台灣就能帶來很多雨」，包括日前的「尼莎」颱風和上週的熱帶性低氣壓都讓迎風面降下破千毫米的雨量，因此無論是否北轉，下週日起，奈格颱風和東北季風鋒面的雙重影響，台北山區、宜蘭等首當其衝的地區可能還是會有比預期大的雨勢，這才是最需關注的，是否發布警報也還無法目前就定論。
吳德榮指出，奈格颱風這兩天還會沿著副熱帶高壓邊緣導引向西移動，在靠近呂宋島這段期間，強度會繼續增強，可能達到中颱，不過登陸呂宋島後會受地形破壞減弱，進入南海後重新整合，北轉後因海溫低等整體環境影響，將會「逐漸減弱」，甚至變回熱帶性低氣壓，換言之，今明兩天就是奈格颱風強度最強的時間。
根據中央氣象局資料顯示，奈格中心位置在鵝鑾鼻東南方1530公里之海面上，以每小時20轉23公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒20公尺，相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺，相當於10級風，七級風暴風半徑 100 公里。
由於秋冬的颱風路徑變化詭譎難預測，因此針對颱風路徑的「系集預報」，中央氣象局也解釋，「因為大氣的變動相當複雜，所以各家的電腦運算常常會對颱風接下來要怎麼走有不同的看法。當每個電腦模擬（各個系集成員）推估的路徑相類似時，就表示大家口徑一致，則預報的信心度就會比較高。相反的，假如電腦模擬之間差異相當大，預報的信心度會比較低，也代表預報變動的可能性比較高。經驗上多少預報都會有不確定性存在（有可能所有的模擬誤差都很大）。所以氣象局在發布路徑預報時，也會根據經驗，提供預報的潛勢範圍。」