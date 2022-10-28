衛福部官員密會陳時中「老朋友見面」 蔣萬安：你相信嗎
昨晚傳出衛福部長薛瑞元帶隊衛福部官員前往民進黨台北市長候選人陳時中競選總部密會陳時中，並稱只是下班跟老朋友見面。國民黨台北市長候選人蔣萬安今（28）日反問「你相信嗎？」這已經不是行政不中立的問題，衛福部已經成為第二個資策會、農委會，當民進黨打手，薛瑞元與其硬凹，不如老實的把高端採購過程向國人交代。
蔣萬安批，衛福部官員密會陳時中是在套招，還是報告不可告人之事，薛瑞元稱老朋友會面，你相信嗎？陳時中稱不會干涉決策，你相信嗎？衛福部已經淪為陳時中打手，就跟資策會修理民眾黨新竹市長候選人高虹安一樣。
北市長電視辯論會將在11月5日舉行，媒體詢問，蔣萬安準備辯論會20小時夠嗎？蔣萬安說，有請外界有經驗的學者協助，之前因為行程很滿，接下來會抓緊時間演練，好好準備，全力以赴。
媒體追問，無黨籍台北市長候選人黃珊珊市政歷較為豐富，是否會擔心辯論會上市政議題不如黃珊珊熟悉，蔣萬安說，他平常深入基層，很了解民眾需求、心聲，辯論會就是正面告訴市民願景，以及如何解決市民問題。
至於陳時中提議檢討機車兩段式左轉，蔣萬安則說，機車平權有很多討論，不只是待轉問題，還有停車位等等，都可以透過公開討論、好好溝通，由下而上形成政策。