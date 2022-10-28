名家論壇》黃創夏／做好「終將一戰」的準備了嗎？

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習近平現在只能靠著和普丁一樣，用虛妄的民族主義當鴉片，麻痺人民的神經，普丁說「給他20年，他會許諾一個偉大的俄羅斯」，如今幹了10年習近平也正邁向普丁之路，民族主義也是他的唯一出路。
此時此刻，已經不是台灣幹了什麼會造成習近平動武，而是不管台灣做什麼，只要有機會，或是習近平在中國內部問題太大無法解決，民族主義的武統台灣，就是他唯一的出路，而台灣也真的不要幻想，必須認知「能戰，才能和」、「備戰，才能避戰」，只有當習近平失去理智之時，給解放軍當頭棒喝，因此讓中國的理性力量能夠在習近平高壓下得到喘息和機會，解除桎梏，追求真正現代化的正常合理政體，兩岸才有可能達到能夠談和真正和平的機會‧‧‧
此時此刻，台灣不能再有虛假的幻想還可以談，也不要以為被威脅習慣了，不以為意的虛假安全感，「抗中」只有想法並不夠，「保台」需要實際動起來！
請不要在幻想對岸有理性力量存在了，太子黨圈禁、團派團滅、國台辦人馬全數被打散解編‧‧‧
這樣的局面，國民黨當然懂其中的風險：習近平翻臉如翻書！
別忘了，國共開始重新交好就是從胡錦濤開始，現在胡錦濤都被掃地出門了，國民黨這些年以來的紅色人脈，全斷！
可是還是有像馬英九之流，仍在灌迷湯，說要「避戰」說要溝通，請問連胡錦濤都不甩了，習近平會在乎在台灣日薄西山的國民黨？
沒有人希望戰爭，但是忘戰必危，只有「能戰，才能和」是千古鐵律！
請不要小看芬蘭，她雖小，卻是歐陸不可侵犯的強國！在烏克蘭之前，能讓北極熊吃鱉的國家，就是芬蘭。
1939年11月底，史達林想要拿下出海口，眼看芬蘭人口不到300萬，軍隊只有3萬3千人，只有500門帝俄時代，19世紀的野戰砲，以及也是帝俄時代19
世紀的老步槍‧‧‧
史達林躊躇滿志，夸言「3日拿下芬蘭」，動員45萬大軍、2千輛坦克、1千架戰機，入侵芬蘭。發動二戰期間知名的「冬日之戰」！
芬蘭卻是極地的以色列，芬蘭立刻動員後備軍人，13萬芬蘭英勇士兵穿梭在雪地、森林和湖泊，在零下四十度的寒天凍土中，如鬼魅般給予蘇聯沉重的打擊。
96天戰役中，蘇聯持續增兵，總兵力達到55萬人，結果被擊斃4萬8千多人、重傷15萬8千8百人，而且脫逃與失聯兵士達到27萬人，芬蘭卻僅傷亡2萬2千多人，當時芬蘭軍官給軍隊的命令極為簡單：「每一個芬蘭人陣亡的時候，一定要先讓10個蘇聯人墊背開路‧‧‧」
這場戰爭打了96天，國力懸殊之下，史達林「慘勝」，不敢夸言吞下芬蘭，要求芬蘭割讓一點土地後，找臺階下台，可是，拿到的這些土地更是蘇聯紅軍的羞辱，因為蘇聯將領回顧這場戰爭，只能說：「拿到的土地，恰好可以用來埋葬戰死的兵士‧‧‧」
說穿了，歷史的鐵律告訴我們，只有「能戰才能和」！
而且「能戰」未必就是窮兵黷武，二戰期間希特勒鐵騎橫掃全歐，只有就在德國身旁的一個小小國家，希特勒和墨索里尼都不敢招惹，那就是瑞士！
因為瑞士把和奧地利和義大利相連的隧道都堆滿了炸藥，向納粹展現同歸於盡的決心，只要德軍進入隧道就引爆炸藥，要死一起死，希特勒反而有所顧忌不敢進攻，瑞士反而因此在全球都是炮火當中，安寧無戰事，有了真正的和平！
就算真的被侵犯，更該有不惜一戰的意志和決心，才會贏得世人的敬重與協助：例如當今的烏克蘭！
敬告「馬英九們」，只有「備戰」才能「避戰」，低聲下氣只會自取其辱，就像胡錦濤、李克強和胡春華這些正在被習近平掃地出門的團派，只剩下被團滅的宿命！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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