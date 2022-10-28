名家論壇》羅承宗／議員販售補助款案凸顯司法牛步化

纏訟十八年的台北縣議員販售補助款案，本月27日終於由最高法院劃下休止符。其中，三位涉案且有罪徒刑定讞的現任議員由於褫奪公權，雖將另由三位2018年落選的中國國民黨與時代力量議員遞補。然而，本屆議會遺留下來的任期只到今年12月24日，因此這三位新科遞補的新北市議員，任期僅區區一個多月，堪稱民主怪譚。
案子拖了18年才定讞，誰該負責？2021年7月作成的臺灣高等法院103年度重矚上更（一）字第五十一號刑事判決的判決書一隅，法院很坦率指出，本案經檢察官起訴，於93年9月繫屬第一審法院，本案犯罪事實應屬複雜，然其複雜程度相較於訴訟程序之延滯，法院審理已逾八年猶未能判決確定，確屬過久，訴訟之延滯顯無可歸責被告等人事由等語。仔細咀嚼這段文字，訴訟延滯既然無可歸責於被審判的被告等人，那又可歸責於誰呢？法官或許基於司法同僚情誼而不便明講，但很顯然的，答案當然就是參與歷次審判的「所有法官們」。換言之，正因法官們的牛步審理程序，才讓這件18年前起訴的老案件，一路延延宕宕到了今時今日。
觀乎近年司法改革主流，概以起造國民法官制度當作標榜政績。只是，具濃厚試驗性質的國民法官法適用範圍小心謹慎且狹窄，原則僅有「所犯最輕本刑為十年以上有期徒刑之罪」以及「故意犯罪因而發生死亡結果」兩小類而已。鞋子穿起來那個地方會痛，穿鞋的人最清楚。司法之惡在什麼地方？知道最清楚的是人民。長期被人民批判的司法牛步化，黨政層峰能端出更有效的良策嗎？
●作者：羅承宗／台大法學學士、碩士，輔大法學博士。現為南臺科大財法所教授
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